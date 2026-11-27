Buleros profesionales.

Sarah Santaolalla ha difundido en X un tuit en el que acusa a Alberto Núñez Feijóo de machismo por la frase «Y usted, calladita» dirigida a Ada Colau durante el debate electoral. En su mensaje, la activista recorta las palabras del líder del PP y las presenta como una orden de silencio a una mujer que le plantaba cara.

La frase completa pronunciada por Feijóo fue muy distinta: «Buena gestión es ponerse al frente en una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita». El líder popular no le estaba mandando callar en el momento, sino reprochándole que se hubiera mantenido en silencio cuando Pedro Sánchez abandonó Paiporta durante la DANA. Varios usuarios y medios han calificado la versión recortada de Santaolalla como el enésimo bulo sobre el episodio.

El intento de convertirlo en un caso de machismo le ha salido por la culata. En las respuestas a su publicación, numerosos internautas le han recordado su anterior polémica conocida como «el bulo del cabestrillo» y le han lanzado el mismo dardo: «Que se ponga un cabestrillo». El bumerán mediático ha sido inmediato y ha puesto el foco no solo en la manipulación del debate, sino en el historial de la propia presentadora.

@SarahPerezSanta Séptimo Bulo.

La expresión completa:

«Buena gestión es ponerse al frente en una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita». — Chino de China (@unchinodechina) November 26, 2026

@SarahPerezSanta Eres una manipuladora. No la ha mandado callar, le ha dicho que ella estaba callada — Manuel (@MaV628496) November 26, 2026

@SarahPerezSanta Eres la maldad personificada. Feijóo ha dicho “usted calladita durante la actuación del Gobierno en la DANA”

O eres MALA o eres INTELECTUALMENTE LIMITADA o las dos cosas — Pumuckey (@pumuckey) November 26, 2026

@SarahPerezSanta Hay a algunas que parece que les gustan los machistas…. https://t.co/nyrD8GDe8i — Azucena Gonzalez (@azuglezc) November 26, 2026

@SarahPerezSanta QUE NO ES VERDAD! https://t.co/UXKkkr7dch — Ibón Domínguez 🛂 🇪🇸🇺🇦 (@Ibon_Dominguez) November 26, 2026

@SarahPerezSanta Sarah, sabemos que el informe PISA es malo, pero decirle q la señora Colau que con la Dana estuvo calladita no es mandarla callar, es describir lo que hizo. Si necesitas ayuda tenemos cuadernos rubio en casa! — Calculon (@ICalculon) November 26, 2026