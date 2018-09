Así fue el discurso viral del 'patriota' Alonso que sacó los colores a Urkullu y Egibar

El discurso pronunciado el pasado jueves por el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, en la Cámara de Vitoria para certificar su ruptura con el PNV por echarse en brazos de EH-Bildu se ha hecho viral en las redes sociales.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento vasco dejó al lehendakari, Íñigo Urkullu, y a sus lugartenientes, Josu Erkoreka y Joseba Egibar, con cara de póker al romper la baraja y echarles en cara la verdades del barquero.

“Quiero decirle en primer lugar que el País Vasco también es mi patria y yo la siento como tal. Es nuestra patria. España es nuestra patria también. Yo no puedo compartir a eso que dice usted que por ser nacionalista el compromiso con la patria es mayor. Es decir, que si uno es nacionalista francés su compromiso con Francia es mayor que si no es nacionalista francés…. ¿Es mayor el compromiso de Jean-Marie Le Pen que el de Macron con Francia porque uno es nacionalista y otro no? No. Por tanto, aquí tampoco”.