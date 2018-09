El monje de armas tomar que quiere que Cataluña independiente se dote de un "ejército completo"

Se llama Hilari Raguer, es monje de la abadía de Montserrat desde 1954 -fortaleza independentista donde las haya-, y anima con devoción a que una hipotética Cataluña independiente se dote de un "ejército completo". "Como país independiente, Cataluña debe tener un ejército", según ha afirmado en una entrevista concedida al digital independentista ‘Vilaweb'.

Acba de escribir 'Escritos dispersos de historia‘, una recopilación de textos y conferencias sobre la guerra civil española, la iglesia, Cataluña y el Concilio Vaticano I, y asegura que entiende por 'militar' no sólo el ejército, sino guardias municipales, agentes rurales, bomberos:

El buen hombre siente una gran admiración por Oriol Junqueras, con el que pretende escribir un libro sobre la historia de la iglesia catalana contemporánea.

"A cuatro manos. Será la excusa para irlo ver a la cárcel. Yo lo conozco hace muchos años. Del programa ‘En Guardia'. Le admiraba porque sabía de todo. Yo sé de iglesia y de la guerra de 1936-1939. Que no me saquen de aquí. Pero Junqueras sabe de todo. Y con una memoria tremenda",

afirma el religioso.

"Yo soy independentista desde el año 1949. Pero, para mí, la novedad son dos cosas: ahora perdemos el miedo de decir que somos independentistas. No digo que mañana consigamos la independencia, pero mira, en el libro ‘Ser independentista no es ningún pecado', me pedían, cuando tenía 85 años, si creía que lo vería. Y siempre decía: ‘Sí. Primero por la fuerza del independentismo. Y segundo, por los grandes progresos de la medicina."