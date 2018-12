VOX avisa al portavoz de Facua que pondrán fin a su "chollazo" de las "subvenciones millonarias" y este se pilla un cabreo de mil demonios

Esto se pone interesante.

El previsible cambio en la Junta de Andalucía, donde la derecha desalojará los 36 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas, puede traer otras consecuencias indirectas nada desdeñables.--El tronchante desconsuelo de Rubén Sánchez con la situación de Podemos: "¿No véis cómo otra absurda guerra de bandos nos destruye de nuevo?"--

VOX, partido que tras su éxito autonómico tiene mucho qué decir, tiene claro que pretende acabar con el "chollazo" de las "subvenciones millonarias" con las que la Junta regaba a Facua, la organización de consumidores del podemita Rubén Sánchez.--Las hordas afines a Facua acosan y amenazan a un militante de Vox: "Vamos a darte una paliza de muerte"--

El propio Sánchez ha visto el peligro venir y se quejaba en su Twitter de la que se le viene encima.

Me pregunto por qué tiene Vox tanto interés en que FACUA no reciba subvenciones. ¿Para intentar que no podamos denunciar fraudes? ¿Para dárselas a la Fundación Franco? ¿O porque quieren que vayan a alguna fundación como la que montó Aguirre para que se forrara Santiago Abascal? pic.twitter.com/ErrlZtmIrh