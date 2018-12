El desafiante escupitajo del apóstol Torra a todos los españoles desde su púlpito de TV3

De juzgado de guardia. El discurso del presidente del Gobierno catalán Quim Torra este domingo 30 de diciembre de 2019, grabado en el Palau de la Generalitat y transmitido por TV3, es un claro desafío al Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico españoles que no puede ni debe quedar impune.(Estas son las 21 exigencias que el xenófobo Torra entregó a Sánchez y el 'okupa' de La Moncloa oculta).

Tras calentar el ambiente acordándose en plan samaritano de los enfermos, los pobres y los damnificados por las guerras o las catástrofes naturales, ha entrado en materia y ha afirmado que 2019 es el año de "sublevarse" para "realizar el mandato del 1-O" como "pueblo constituyente". (El 'iluminado' de Quim Torra se ríe y vuelve a dejar en evidencia a Sánchez con otro documento secreto).

Torra llama a la sublevación y arenga a la violencia para consumar la secesión en una nueva vuelta de tuerca. El independentismo está descontrolado y esta nueva amenaza no puede quedar impune, ¿a qué espera Sánchez para poner orden y preservar la unidad de España? 155 ya.

Llama así a "rebelarse ante la injusticia y hacer caer los muros de la opresión" de cara al año que viene cuando se celebre el juicio por el proceso independentista, y ha anunciado que pondrá en marcha la tramitación legislativa para hacer efectivas las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

🎥 Missatge de Cap d'Any del president @QuimTorraiPla: "La llibertat dels presos polítics i exiliats serà la nostra llibertat. L'any 2019 ha de servir per a realitzar el mandat democràtic de llibertat, per revoltar-se davant la injustícia i per fer caure els murs de l'opressió" pic.twitter.com/btXCr8vMO9