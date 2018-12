Un mosso indepe da el alto a un motorista en Francia por insultar a Mas y lo 'planchan'

Si no lo ves no lo crees. La escena en tan surrealisma como inquietante. (Empapelan a dos fanáticos de los CDR tras quedar heridos graves dos Mossos al chocar su coche contra una barricada)

La escena que muestra la grabación tiene lugar en territorio francés, posiblemente en los Pirineos, en la frontera con España.

Un mosso d'escuadra catalán da el alto a un motorista que decide no identificarse y hacerle frente.

El hombre estaba practicando motocross por una pista forestal cuando le frenó el agente del cuerpo de seguridad autonómico.

En un primer momento es el policía catalán el que parece tener el control de la situación pero no tarda en llevarse una sorpresa (La tensión va subiendo por momentos. ¿Sabes lo que tuvo que tragar el mosso Octavio antes de decirle al indepe "¡la república no existe, idiota!"?),

"Me paras en Francia" dice el deportista mientras el guardia le acusa de estar poniendo en peligro a los excursionistas que pasean por el campo.

Todo esto se graba desde una cámara que el piloto tiene colocada en el casco, según recoge okdiario.

El motorista insiste:

"Tengo mis dudas de si te estás pasando de tu jurisdicción o qué haces ... o me dejas seguir y que me vaya ¿o qué?. Yo soy francés y tú no. Aquí hago yo lo que quiero".