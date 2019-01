El golpista Junqueras deja al socialista Sánchez como un felpudo: "Le prefiero a él, espero una oferta"

Y estos claudicantes del PSOE tienen la caradura de quejarse por haber perdido Andalucía y de enfilar las próximas elecciones autonómicas y municipales con el culo apretado (Marhuenda palpa el terror en la izquierda tras el último CIS de Tezanos: "Está acojonada, se está haciendo pis").

El líder de ERC asegura sentirse más cómodo con Pedro Sánchez y que, si le hace "una oferta", tal vez un referéndum pactado, apoyaría los Presupuestos Generales del Estado.

La frase es de Oriol Junqueras y se refiere a Carles Puigdemont, del que fue vicepresidente de la Generalitat antes de que el primero acabara en la cárcel de Lledoners acusado de rebelión y el segundo fugado en Bélgica, razón más que probable por la que el Supremo mantiene a nuevo políticos catalanes en prisión preventiva a la espera de juicio.

Es una de las declaraciones que el líder de ERC ha vertido en una entrevista, desde su celda, con el periódico italiano La Stampa, de Turín, en la que da algunas claves sobre la política presente y futura.

Al respecto de Pedro Sánchez, por ejemplo, confiesa que aprecio "los esfuerzos, y es obvio que le prefiero a él antes que a otro Gobierno".

La última trampa de Podemos

Si bien deja claro que sólo apoyará los Presupuestos Generales del Estado si, a cambio, el presidente que llegó a Moncloa con los votos de ERC le traslada "una oferta". Y aunque no la precisa, parece claro que se refiere a su gran aspiración, un referéndum de independencia pactado con España.

Algo que no cabe en la Constitución, que tendría que ser antes reformada para admitir esa posibilidad y, aún más, sus efectos posteriores en términos de independencia: harían falta dos tercios del Congreso a favor de esa reforma, la convocatoria de Elecciones Generales, la ratificación del cambio por las nuevas Cámaras y, finalmente, una consulta nacional al conjunto de los españoles.

"Contento" por el juicio

Algo que Junqueras y otros partidarios de esa propuesta, caso de Podemos, conocen perfectamente, pese a lo cual insisten.

El dirigente independentista dice sentirse "contento" por la celebración inminente de su juicio, con la siguiente reflexión:

"Me han reducido al silencio con la fuerza, encerrándome tras estos barrotes, y ahora por fin tendré la oportunidad de explicar a los españoles y a los europeos que no hemos cometido ningún crimen, que organizar un referéndum no está castigado en el código penal. Quien tiene la razón no ve la hora de hablar".