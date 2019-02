Reciben a Arrimadas al grito de "¡Hijos de puta, fuera de aquí!" en el pueblo natal de Puigdemont

Ya sabemos que aceptar opiniones contrarias no es el fuerte de los independentistas catalanes. La magistral jugada que esconden los viajes a Madrid del marido de Inés Arrimadas

Entre gritos de "¡Hijos de puta!", "¡Fuera de aquí!" y coros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha aterrizado este 16 de febrero de 2019 en el gerundense pueblo de Amer, la localidad natal del líder independentista fugado.

Los 36 diputados del partido naranja en el Parlament han comenzado a retirar lazos amarillos cuando se ha producido un altercado.

Por un lado, ciudadanos exclamando "Libertad", frente a otros que les increpaban -"¡Largo de aquí, cullons!- bajo el cartel con el rostro de Puigdemont que corona la plaza del pueblo y que reza no surrender (No te rindas), según recoge El Español.

"Ciudadanos no va a renunciar ni a un solo palmo de Cataluña ni a un solo palmo de España. Como el principal partido de Cataluña estamos hoy en Girona, en Amer, para dar voz hoy a los que no tienen voz", ha indicado a los periodistas la jefa de la oposición en Cataluña. Mientras tanto, el griterío no cesaba. "Ser constitucionalista y vivir en estos municipios muchas veces significa callar, ir a tus calles y tus plazas y ver como el separatismo lo ha inundado todo", ha descrito. (La penosa defensa que Griso hace de Junqueras y por la que Arrimadas la deja tartamudeando).