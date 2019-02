Esta 'estrella' de TV3 llama "puta" a Inés Arrimadas y la invita a quedarse en el barrio rojo de Amsterdam

No es la primera vez, pero quizá nunca haya llegado tan lejos en sus insultos. El ridículo Toni Alba, un fijo en la parrilla del ente público TV3, llamó "puta" a Inés Arrimadas tras la visita que la dirigente de Ciudadanos ha hecho este domingo 24 de febrero de 2019 a Waterloo, la ciudad belga donde reside, en una gran mansión, Carles Puigdemont.

"El nacionalismo es un problema para España y Europa. Ciudadanos sigue haciendo lo que el Gobierno de España no hace: representar a millones de catalanes constitucionalistas que están silenciados. Venimos a Waterloo porque no hay ningún rincón de Europa, como no hay un palmo de Cataluña, donde el separatismo nos digan que no podemos ir".

"En su imaginario, ésta es la sede de una república independiente, que se paga con dinero público. Con ese dinero se ayuda a unos fugados de la Justicia a tener una vidorra por Europa".