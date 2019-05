Así es Núria de Gispert, la guarra 'indepe' que llama "cerda" a Inés Arrimadas y recibe premios de Torra

"Arrimadas a Madrid, Girauta a Toledo, Millo a Andalucía, Dolors Montserrat: Cataluña aumenta las exportaciones porcinas".

La autora de este chiste grosero y xenófobo se llama Núria de Gispert, fue presidenta del Parlament de Cataluña entre 2010 y 2015, consejera de varios gobiernos de Jordi Pujol y diputada autonómica, entre otros cargos (De Gispert: "Cataluña exporta cerdos: Arrimadas, Girauta, Dolors Monserrat y Millo").

A sus 70 años, esta abogada supremacista vive en estado de constante excitación, dedicada a insultar a Inés Arrimadas, y otros políticos que no están a favor del independentismo (Núria de Gispert publica un tuit xenófobo contra Inés Arrimadas y le mandan a la mierda).

La tipa, autora de incendiarios tuits que insultan a quienes no coinciden con sus ideas políticas, reincidente en las constantes descalificaciones en Twitter, reprobada por la Cámara por exigir a Arrimadas que se vaya a Cádiz, racista, homófoba y bocachancla profesionales premiada por el Gobern del también xenófobo Quim Torra ().La 'bocachancla' Núria de Gispert es un filón para Dani Mateo: ridículo supremo animando a los niños a ser 'indepes'

Este 1 de mayo de 2019, el Consell Executiu hizo públicos los nombres de las 29 personalidades y 15 entidades reconocidas con la Cruz de San Jorge por la defensa de la identidad de Cataluña "o en el plano cívico y cultural". Entre ellas, el futblista Leo Messi -condenado por tres delitos fiscales- y la expresidenta xenófaba del Parlament, Núria de Gispert (La endemoniada Núria de Gispert revela datos de la hija pequeña de Albert Rivera).

El Consejo Ejecutivo de la Generalitat, o sea Torra, justifica el galardón como un "agradecimiento a su tarea como décimo tercera presidenta del Parlament de Catalunya durante casi cinco años" (Twitter masacra a la xenófoba De Gispert por intentar expulsar a Arrimadas de Cataluña: "Eres una garrula amargada").

Aparte del ya reseñado, donde tildaba de puercos a sus compañeros en la càmara, ha publicado (y mantiene en su timeline) otros terribles tuits polémicos.

La ex presidenta del Parlament y Creu de Sant Jordi nos considera cerdos, y sin duda nos sacrificaría como tales. Cosas que el nacionalismo hace en las mentes más débiles. Por fuerza nos encontraremos. No hablo de esta lerda, sino del canalla que lo jodió todo: Artur Más. pic.twitter.com/7r0YRXR5rf

Los dedicados a la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, son propios de fascistas xenófobos de dirigentes extremistas de países como Hungría o Polonia, y dejan al más violento de los ultraderechistas de Vox como un ejemplo de respeto político: este mismo lunes, arremetía contra Arrimadas después de que el domingo, durante la jornada electoral, una integrante de la mesa electoral no le dio la mano el domingo:

"Te quedan cuatro días, tu éxito ha sido efímero, criticas que no te saluden cuando tú no has parado de escupir bilis contra dos millones de catalanes. Haz rápido las maletas, no se te escape el tren".