La derecha está viva: Martínez Almeida jubila a Carmena, Díaz Ayuso acaricia la Comunidad de Madrid y Génova prepara el balcón

Como en el guion más enrevesado de Hollywood. El PP, y el bloque de la derecha, de estar moribundo en el Ayuntamiento de Madrid, podría estar acariciando con las yemas de los dedos la poltrona del Palacio de Cibeles. De momento, con un 90% escrutado en el consistorio capitalino, PP (15), Ciudadanos (11) y Vox (4) sumarían mayoría absoluta y dejarían fuera del poder a Manuela Carmena que, aunque gana con 19 escaños, se queda a uno de la mayoría absoluta ya que el PSOE solo alcanza 8 actas.

De hecho, en la sede del PP, que no había previsto balcón ni nada por el estilo, según Telemadrid, se empezaría a estar preparando algo para celebrar que Carmena se queda sin alcaldía:

En Génova no estaba previsto que salgan al balcón y ahora lo están montando.

Una prueba de la rendición de Manuela Carmena es que ha comparecido ante los medios de comunicación antes de que acabe el recuento asegurando que no seguirá como alcaldesa:

He ganado las elecciones, pero evidentemente la esencia de la democracia es esta y no sumo los apoyos necesarios para seguir como alcaldesa.

Fernando de Haro, en COPE, soltaba con socarronería que:

Y un guiño para la historia. Después de la esperpéntica cabalgata de Reyes de 2016, con Cayetana Álvarez de Toledo cargando contra la ya alcaldesa saliente, la diputada del PP colgaba este tuit:

El Teatro Goya, búnker de Podemos, dejaba ver el clima de decepción tremenda:

Aquí no hay ni cava ni langostinos. El ambiente es de batacazo y funeral.

Jorge Bustos, en COPE, tenía claro que al líder de Podemos, Pablo Iglesias, le van a pasar factura por lo sucedido en el Palacio de Cibeles:

DE INFARTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Tampoco hay que perder de vista lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid donde el bloque de izquierdas, PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, que arrancó el recuento por encima de la mayoría absoluta, con más de 70 diputados, ha ido perdiendo fuelle y ahora mismo, al 75% se encuentra con un triunfo de PP, Ciudadanos y Vox con 67 escaños por los 65 de PSOE, Más Madrid y Podemos.

Ketty Garat, en esRadio, sopesaba la posibilidad de que el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid podría presentar la dimisión:

Federico Jiménez Losantos enfriaba los ánimos de quienes se agarraban al clavo ardiendo de que el PP salvaba los muebles, de confirmarse la tendencia, consiguiendo el Ayuntamiento de Madrid:

Que el árbol no nos deje ver el bosque. El bosque está ardiendo. Que el PP haya desaparecido de Barcelona es algo impensable. Mi gran preocupación es que en el PP van a decir que "veis cómo seguimos siendo alternativa y que hay que pactar con el PSOE para moderarlo". Y empiecen a blanquear el proyecto de Sánchez. Tenemos un espectro de votantes en el centro y la derecha terrorífico. La necesaria reconstrucción de la derecha pasa por un ejercicio de seriedad de Casado. Tú no puedes sacar a Rajoy en los mítines. La izquierda ha ganado de una forma aplastante. Y ese es el mensaje que hay que asumir. El batacazo de la derecha es histórico.

Ángel Expósito (COPE), con uno de los redactores que está pendiente del recuento, comentaba con estos datos tan apretados en Madrid que:

El Sámur ya está repartiendo desfibriladores por las sedes de los partidos, pero de los de verdad, no el desfibrilador de tontos de Santiago González.

Sonsoles Ónega, en COPE, comenzaba a ser pesimista con respecto a lo que podía pasar tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad:

Fernando de Haro entraba en el especial de COPE desde la sede del PP en Génova 13 para anunciar que de manera espontánea empezaba a llegar un número importante de afiliados y simpatizantes al albur de los buenos resultados en la capital con la posibilidad de que Almeida, con Vox y Ciudadanos, alcance la alcaldía capitalina:

Jaime González, en Telemadrid, subrayaba el auténtico palo que se llevaba Podemos después de la escisión provocada por Íñigo Errejón creando su propia marca electoral:

En Telemadrid se vienen arriba con Alfonso Merlos a los mandos:

Y otro tertuliano al que no se le enfocaba afirmaba:

A quien se le veía nervioso en la televisión pública madrileña era a Chema Crespo con el auge de las tres derechas:

UNAS HORAS DE INCERTIDUMBRE A TENOR DE LOS SONDEOS



El comienzo de los programas especiales, antes de conocerse los primeros resultados, supusieron una ensalada de palos para el Partido Popular al que se le veía totalmente devastado.

Carlos Herrera comentaba junto con Salvador Sostres e Ignacio Camacho en el especial elecciones en COPE que:

Sostres también apuntaba, con los resultados de los sondeos a pie de urna, que Ciudadanos ha vuelto a fallar en el momento culminante:

Ignacio Camacho recordaba que:

Salvador Sostres también tira de 'optimismo' respecto a que Sánchez pretende poner un muro de contención a Pablo Iglesias:

Soy de los que creo que Pedro Sánchez va a intentar por todos los medios no tener que 'acostarse' con Pablo Iglesias, no tener hipotecas con los iluminados de Podemos.

Pilar García de la Granja apuntaba en COPE, más allá de la debacle de la derecha, que:

A mí lo que me tranquiliza es que el PSOE se está llevando muchos votos de la extrema izquierda, de Podemos, de Las Mareas .

El 'iluminado' de Ángel Expósito tiene claro de quién fue la culpa de que el PP perdiese en 2015 la alcaldía de Madrid pese a ganar en las urnas a Manuela Carmena:

Carmelo Encinas, pese a las buenas perspectivas para la izquierda, le baja los humos a los que ya ven gobiernos del PSOE y asociados por toda España:

LOSANTOS: "LA DERECHA HA SIDO DERROTADA Y SIN HONOR"

Federico Jiménez Losantos se mostraba especialmente duro con la derecha:

Y se centraba en el fenómeno de Vox:

VOX ha perdido el empuje que tenía. El PP es una marca muerta. Rivera es el que psicológicamente está en situación de pelear pero C's no es hegemónico. Mi gran preocupación es que se viene la sentencia a los golpistas acaudillado por unas cortes golpistas y se tienda en el PP a que vengan los Marianos Pastor que dirán que hay que unirse al PSOE para que no sea tan radical. Si el PP hace lo que apuntó Doña Rogelio Ana Pastor y se suma a la liquidación a plazos del régimen constitucional estamos ante una crisis monumental.

Miriam Muro, en el programa de Losantos, comentaba que:

En la séptima planta de Génova no quieren no oír de encuestas. Dicen que todo va a estar en un puñado de votos y que será una noche de infarto. Están más ilusionados en el Ayuntamiento que en la Comunidad.

Luis del Pino daba cuatro pinceladas muy concretas:

Catástrofe del PP, subida del PSOE, se hunden las mareas y confluencias con la excepción de El Kichi, no parece haber habido sorpaso de C's al PP....

EL 'SORPASSO' FALLIDO DE CIUDADANOS

Paloma Cervilla se preguntaba en Telemadrid que:

Si con el PP en la peor situación de los últimos años C's no da el sorpasso, ¿cuándo lo piensa dar?

Mientras, Margarita Sáenz Díaz se anticipaba ya a pedir que cambien ya a Casado:

El PP además de la envergadura territorial que tiene, tiene capacidad de cambiar de líder. C's no tiene alternativa de cambiar de líder.

Esta mujer no se entera de nada: esa alternativa se llama Inés Arrimadas.

Paloma Cervilla tira de optimismo como la mejor afiliada del PP y como si tuviera el carnet del partido en la boca asegura que:

Jaime González cree que los de Rivera se han quedado a medias:

Alfonso Merlos en el especial de Telemadrid:

Errejón no vacía de votos a Podemos. No me parece ninguna catástrofe. La fragmentación de voto nos les ha pasado factura. Han pasado de 27 a 32 escaños.