Carlos Herrera: "Hay una sutil diferencia entre Vox y Bildu.... que Vox no ha matado a nadie"

Duro y en la boca sacude Carlos Herrera este 31 de marzo de 2019 a Pedro Sánchez, su ministro Abalos, los 'claudicantes' del PSOE y sus compi9nches en los medios de comunicación (La bomba de los regalos de ZP a ETA le estalla a Sánchez en pleno compadreo con Bildu para entregarle Navarra ).

El comunicador líder de la radio española, ha querido dirigirse de manera muy directa al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por sus palabras equiparando a Vox con Bildu (Navarra Suma consigue el parlamentario 20 y los proetarras de Bildu pierden uno y se quedan en 7 escaños).

Para Ábalos, ambos partidos son igual de inconstitucionales por poner en duda el actual modelo autonómico (El PSOE decidirá en Navarra si gobierna el centroderecha o vuelve a entregar el poder a los proetarras).

"Y luego, ha dicho Ábalos, que ha dejado otra perla, que Vox es tan inconstitucional como Bildu. ¿Y qué le ha llevado a Ábalos a pensar... a este talento de la política contemporánea, a este gran estadista... a pensar que Vox es lo mismo que Bildu? Pues no lo sé. Porque cuestiona el modelo territorial. Pero, ¿el modelo territorial no es cuestionable? Claro que sí, si se reforma desde la Constitución y estamos todos de acuerdo. Como los referéndums de autodeterminación. Los referéndums de autodeterminación tienen un problema, que no los contempla la Constitución, pero si se cambia y estamos todos de acuerdo....".