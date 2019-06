Aurelia Vera, concejal del PSOE: "A los niños hay que castrarlos al nacer"

Lo cuenta, aportando documentos y bandas sonoras, el periodista Carlos Cuesta en OKdiario este 6 de junio de 2019: "La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha dicho en una de sus clases -es profesora de lengua en 4º de la ESO en el IES Santiago de Alcalá de la localidad canaria- que "a los niños hay que castrarlos al nacer".

Durante una de sus clases a los chavales de entre 14 y 15 años, Vera que ha sido refrendad en las pasadas elecciones del 26-M, se dirige a los varones diciéndoles:

"A vosotros os cortan el pito y no os pasa nada"

"H,ay que hacer que los hombres dejen de gobernar, para que nos den el poder a nosotras. ¿Voluntariamente lo van a hacer? No. Hay que echar mano de la castración selectiva".

La número 2 del PSOE de Puerto del Rosario ha sido denunciada por la doctrina feminista que imparte durante sus clases (Somanta de estacazos a la feminazi Barbijaputa por su salvaje ataque machista a Pérez-Reverte ).

La grabación que reproduce OKdiario ha sido presentada como prueba. La denuncia ha sido interpuesta por Francisco de Asís Serrano Castro, diputado y presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía (Isabel San Sebastián: "Ya está bien de moralina feminazi, que nos dejen en paz. Estamos hartas").

Serrano, al que menciona en su clase la edil socialista, se considera parte perjudicada en este caso, de ahí que se haya personado contra Aurelia Vera (Periodista Digital en las entrañas de murga feminazi del 8-M: "Sola, borracha, quiero llegar a casa").

En el texto de la denuncia detalla entre los hechos, por ejemplo, que a esta pregunta de un alumno:

"Profe, entonces qué sistema cree que se necesita...".

La citada concejal y profesora señaló que "la matria".

Un sistema basado, según la socialista, "en el poder de las mujeres".

Durante su clase, Vera argumentó que su ideal social tenía un problema:

"La implantación, cómo la implantamos. Yo tengo una idea".

Eso asegura despertando el interés en sus alumnos que le preguntan cómo se implantaría ese modelo social en el siglo XXI.

La concejal socialista detalle entonces que su plan sólo se podría llevar a cabo "a través de la castración selectiva".

De nuevo, la incredulidad de los alumnos ante el disparate que acaban de escuchar. Vera, anteriormente, había dicho que la sociedad debería abolir todo tipo de violencia. Algo que no pasa desapercibido para una de las alumnas.

"Profe, pero si no estás diciendo que no va a haber violencia...".

"Si os cortan el pito, no os pasa nada"

Pero ante este argumento, Vera también tiene respuesta:

"Te dije que el problema era la implantación. Tiene problemas, no digo que sea bueno. Pero, ¿el fin justificaría aquí los medios? ¿Salvar el planeta justificaría castrar al 25% de la población? ¡Aquél está diciendo ya que no! (dirigiéndose a un alumno) Pero si a vosotros os cortan el pito y no os pasa nada".

Eso recalca ante el revuelo entre la población masculina de la clase.

La socialista fue a más en su explicación y especificó: "hay que echar mano de la castración selectiva".

Vuelve a insistir Vera, mientras las alumnas le exponen que los chicos "se van a oponer". Para la socialista, la resolución del problema es bien simple.

"No, al nivel al que ustedes lo van a hacer no. Porque será nada más nacer. Ustedes saben que existe la figura de los castrati en música...", de nuevo bullicio entre los jóvenes.

"Pero no van a poder tener hijos... la población desparece... se acaba el mundo...", le dice con tino una chica, por lo que Aurelia Vera insiste:

"No, ¡selectiva dije!".

La profesora y concejal Vera señaló ante los menores:

"si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos. Otra cosa es que jamás van a dejar de hablar con el tono de voz de los niños".

Y no contenta con eso, tal y como refleja la grabación la socialista continuó:

"Déjame que te lo explique, ¿vale? Sé cómo tendría que funcionar y funcionaría de puta madre. El principal problema es cómo implantarlo. [...] Pero, cortarles los huevos a los que ya son grandes, es complicado. [...] A mí me cortan la polla y es preferible que me corten el cuello, dicen muchos hombres..."

Pero, la profesora añadió: