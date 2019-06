PP y VOX pactan formar gobiernos en los municipios donde suman mayoría, como Almería y Pozuelo

A los melindrosos de Ciudadanos se les debe de haber puesto carne de gallina (Begoña Villacís se postula como alcaldesa de Madrid y se atasca la negociación entre PP y Cs).

El PP y Vox han llegado este 7 de junio de 2019 a un principio de acuerdo verbal para gobernar en los municipios donde estas dos fuerzas sumen suficientes concejales para hacerlo solos, como Almería y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Lo anunció el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, tras reunirse en la Cámara Baja con la delegación popular encabezada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante dos horas y media (¿No le gustan a Cs sus votantes? Rivera ni habla con VOX pero olvida lo simpático que era con el chavista Iglesias).

Según dijo, en los próximos días se avanzará en nuevas conversaciones en el acuerdo programático que se plasmará por escrito y que tendrá su desarrollo en cada municipio por separado.

El diputado confía en que tras las conversaciones que continuarán entre los respectivos "equipos locales" fructifiquen y permitan recoger en uno o varios documentos los acuerdos alcanzados.

Más allá de este pacto a dos, Espinosa de los Monteros ha insistido en que su partido no apoyará acuerdos con Ciudadanos si la formación naranja no quiere negociar con ellos y ha señalado que no se trata de quién llama a quién sino de que haya voluntad de llegar a acuerdos.

Así, en aquellos lugares donde sea Ciudadanos quien aspire a gobernar, puntualizó, "tendrán que llegar a un acuerdo con nosotros". Lo mismo dijo respecto a las mesas de parlamentos autonómicos que tendrán que constituirse el martes, precisando que Vox quiere unir el acuerdo para la Mesa a uno de gobernabilidad y programático para cada comunidad.

"Si alquien quiere que le apoyemos en una Mesa sería bueno que llegara a un acuerdo con nosotros para que le apoyáramos", deslizó, en clara referencia a los puestos que quiera ocupar Cs.

PP: "Punto de partida interesante"

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado la aproximación alcanzada un "primer punto de partida interesante" para conformar lo que ha llamado "gobiernos de la libertad" en contraposición a "los gobiernos del cambio... a peor" que la izquierda activó hace cuatro años.

Y ha citado entre las cuestiones programáticas sobre las que el PP quiere avanzar con Vox la supresión del área Madrid Central en la capital o asuntos de ámbito autonómico como la libertad de los padres para escoger centros educativos para sus hijos, la mejora de sanidad pública o la libre elección de médico.

García Egea ha considerado además que está "dentro de la normalidad" que Ciudadanos hable con el PSOE en algunos territorios donde ya ha abierto negociaciones como el PP como es el caso de Murcia, y ha hecho notar que ve difícil que muchos aspectos del programa del PSOE tengan cabida en los postulados de Cs.