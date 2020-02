Núñez Feijóo adelanta las elecciones en Galicia y se perfila como gran favorito este Domingo de Ramos

Alberto Núñez Feijoo ha decidido adelantar las elecciones gallegas, previstas inicialmente para el otoño de 2020, y celebrarlas este 5 de abril que es Domigo de Ramos.

El presidente de la Xunta se perfila como claro favorito y parece destinado a cosechar una nueva mayoría absoluta.

Núñez Feijoo ha hecho pública su decisión la tarde de este lunes, en Santiago de Compostela, justo cuando el lendakari Iñigo Urkullu ha oficializado las suyas para el País Vasco.

Feijoo habló con el dirigente del PNV el domingo por la noche.

Las elecciones gallegas serán así la primera semana de abril, en la antesala de Semana Santa, seis meses antes de que se agotara la legislatura gallega.

Este adelanto técnico en Galicia, despeja el calendario de Núñez Feijoo, ahorra a los ciudadanos gallegos una campaña electoral larga hasta octubre, y permitirá que la nueva Xunta pueda tener a tiempo los presupuestos para el 2021, año clave por el Xacobeo.

En su comparecencia, Feijoo ha apelado a la estabilidad política.

«Galicia aporta responsabilidad, seriedad y estabilidad. Que todos los partidos compartamos el objetivo de preservar estos valores y que en este período electoral que se abre, Galicia siga dando ejemplo de que hay una política útil que sirve a sus ciudadanos».

O presidente da Xunta convoca eleccións autonómicas para o próximo 5 de abril pic.twitter.com/Db7SxyGRaU — Xunta de Galicia (@Xunta) February 10, 2020

El presidente asegura que convoca «por coherencia», porque defiende que haya una sola convocatoria en lugar de 3 (por las catalanas y vascas a la vez) en España.

«O máis beneficioso para Galicia e para España é ter eleccións en 54 días, e non unha campaña de 6 ou 7 meses».

Recordó que el Ejecutivo que salga de las urnas en abril tendrá tiempo para poder formarlizar unos presupuestos para el 2021.

También ha pedido el presidente, en el remate de su presentación ante los medios, que intentará que Galicia «no repita los sobresaltos» que ha habido en la política española en los últimos años.

TAMBIEN EN EL PAIS VASCO

El lehendakari Iñigo Urkullu ha comunicado también este lunes que las elecciones autonómicas en el País Vasco se celebrarán el Domingo de Ramos.

La fecha escogida por el PNV es la que se estaba barajando desde que el posible adelanto electoral se llevó al Consejo de Gobierno vasco la semana pasada.

Para ello es necesario que se proceda mañana a la disolución del Parlamento vasco, 54 días antes del 5 de abril.

Los comicios autonómicos no tenían que ser hasta el mes de octubre, pero el lehendakari ha optado por no agotar la legislatura, forzado en cierto modo por el anuncio de Quim Torra de celebrar elecciones en Cataluña, unos comicios que Urkullu no quiere que enturbien la política vasca.

Él mismo lo ha reconocido, señalando que la inestabilidad política en el conjunto de España provocada por el desafío independentista en Cataluña ha sido uno de los factores que le han impulsado a adelantar los comicios.

El lehendakari ha responsabilizado en cualquier caso a la oposición de EH Bildu, el PP vasco y Podemos del adelanto electoral.

Según Urkullu, los tres partidos se mantenían en un clave preelectoral que impedía llegar a acuerdos en los siete meses que aún restaban de la legislatura.

Urkullu ha comparecido acompañado de sus nueve consejeros. Su candidatura a la reelección está decidida, así como la de Idoia Mendia por parte del PSOE y la de Maddalen Iriarte por parte de EH Bildu.

Unidas Podemos debe celebrar primarias y el PP está pendiente de una negociación con Ciudadanos para presentar una candidatura conjunta. Hoy mismo, Génova ha respaldado a Alfonso Alonso para repetir como candidato, en medio de una disputa interna entre los populares.

Antes de anunciar el adelanto electoral el lehendakari habló con Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos Quim Torra y Alberto Núñez Feijóo.

Según Urkullu, Sánchez le ha garantizado la continuidad de las negociaciones entre los dos gobiernos para proceder a la transferencia de una treintena de competencias, con un calendario pactado por ambos ejecutivos que se dará a conocer el próximo 20 de febrero, tras una reunión en Bilbao de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.

En la actualidad, el PNV es el partido mayoritario en el Parlamento vasco con 28 escaños, seguido de EH Bildu (18), Podemos (11), el PSE (9) y el PP (9). Los nacionalistas han gobernado la comunidad durante toda la democracia, salvo el periodo del socialista de Patxi López, de 2009 a 2012. En esta legislatura, el PNV ha tenido un Gobierno de coalición con el PSE de Idoia Mendia.