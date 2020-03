José Luis Martínez-Almeida advierte de la que se avecina con el coronavirus: «Si hay que cerrar Madrid, se hará»

El escenario se está poniendo de color hormiga, especialmente en Madrid y, más en concreto, en su capital, con el coronavirus campando a sus anchas.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, no duda de que la situación se está agravando con los días y considera todas las posibilidades, incluso el cierre de Madrid si fuera menester para controlar de manera más estricta la pandemia.

En la noche del 19 de marzo de 2020, Martínez-Almeida fue entrevistado en ‘El Partidazo de COPE‘ sobre la gran crisis sanitaria que sufre toda España, con una incidencia desmedida en Madrid.

El primer edil del Palacio de Cibeles comenzó destacando la labor de los profesionales sanitarios, a pesar de las dificultades que están hallando en sus trabajos con la falta de material:

La situación es francamente complicada. Todos los sanitarios se merecen un monumento por su heroísmo y su profesionalidad en un momento dramático. Se merecen un homenaje permanente, y el mejor es no darles más trabajo del que ya tienen. Nos tenemos que quedar en casa, aunque sea muy complicado.

EVITAR FRICCIONES ADMINISTRATIVAS, PERO SÍ EXIGIR AGILIDAD A PEDRO SÁNCHEZ

Y apuntaba que, lejos de querer iniciar batallas con otras administraciones, en este caso el Gobierno central, reclamaba que se pusieran los medios necesarios para que ese material llegase a los profesionales de la sanidad:

Tiene que llegar ya. La autoridad competente es el Gobierno, pero no voy a deslizar ninguna crítica, solo pido que el material llegue lo antes posible. No debe ser fácil pero se tienen que hacer todos los esfuerzos porque cada minuto cuenta. Ese material tiene que llegar a los hospitales y a los centros sanitarios. Los recursos en los hospitales madrileños están al límite.

También dejaba claro a los madrileños que, pese a que existe un pánico evidente por la enfermedad, reclamó que no se colapsen las urgencias hospitalarias, que se sigan los procedimientos aprobados:

¿CUÁNDO PUEDE REVERTIRSE LA SITUACIÓN?

El alcalde de la capital reconoce que no se puede hablar de una fecha clara para acabar con esta situación y que es clave que los ciudadanos hagan caso a las prohibiciones:

Y advierte de que no tendría más remedio que cerrarse Madrid si las cifras de fallecidos y contagiados sigue elevándose:

Si eso no se cumpliera, habrá que adoptar medidas más drásticas para salvar vidas. Si es necesario cerrar Madrid, que se cierre Madrid. Cuando echemos la vista atrás la gente dirá ‘si se tuvo que cerrar Madrid, está bien cerrado’.

Asimismo, tampoco quiso olvidarse de aquellos que aún creen que lo de estar confinados en sus hogares y hacer únicamente las salidas tasadas en el decreto por el estado de alarma no va con ellos. Martínez-Almeida insiste en que se ha multado y se seguirá multando a los irresponsables infractores:

No hay un incremento exponencial de multas, muchos lo están cumpliendo pero los que no, les digo que es una irresponsabilidad grave porque no se están poniendo solo ellos en peligro, nos están poniendo en peligro a los demás.