Un mosso independentista, sobre los respiradores creados por SEAT: «Para Cataluña y, si queda algo, para España»

Los independentista catalanes siguen separando a los ciudadanos españoles aún en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Mientras la población lucha en su conjunto por superar al COVID-19, otros aprovechan la oportunidad para remar a favor de sus intereses personales. Así es el caso de Albert Donaire, el coordinador de Mossos por la República que realizó unas polémicas declaraciones sobre los respiradores que la empresa SEAT está creando para ayudar a los más de 100.000 contagiados.

A través de sus redes sociales apuntó que: «Los respiradores que se fabrican en Cataluña con impresoras 3D, deben quedarse en Cataluña. En este sentido se debe hacer como una conocida empresa de la Garrocha: Primero vende en Cataluña, después en los Países Catalanes, después al resto del mundo, y si queda algo, para España». Un ‘tweet’ que eliminó posteriormente.

Sin embargo, en la cuenta del mosso independentista aún quedan otras publicaciones que generan polémica. Por ejemplo, su llamamiento a realizar la secesión una vez finalice la crisis del COVID-19 en España.

«Mentalicémonos de que cuando todo termine, caerán gobiernos. Tendremos una oportunidad para hacer efectivo el Estado catalán. Mucho que ganar y nada que perder. España será insolvente y no podrá afrontar el futuro con garantía, ¡Que no les tengamos que volver a sacar las castañas del fuego!», señaló en otro tuit colgado horas antes del eliminado.

Mentalitzem-nos que quan tot acabi, cauran governs. Tindrem una oportunitat per fer efectiu l'estat català.

Molt per guanyar i res a perdre. Espanya serà insolvent i no podrà afrontar el futur amb cap garantia. Que no els hi haguem de tornar a treure les castanyes del foc!

