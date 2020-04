La desgarradora carta a Ximo Puig de una sanitaria que contagió y ‘mató’ a su madre

La misiva es realmente espeluznante porque saca a la luz las condiciones en las que han trabajado, y aún siguen produciéndose casos, los profesionales de la sanidad pública.

En este caso, la carta es de Ana, una doctora valenciana, que le ha hecho llegar la misma a José Juan Zaplana, diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas y este, durante la comparecencia de la consejera autonómica de Sanidad, Ana Barceló, leyó un escrito que dejó paralizados a propios y extraños.

Y es que nadie olvida que el mismo 8 de marzo de 2020 el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, estaba de celebraciones jaleando las manifestaciones feministas y también de compadreo con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y todo en una jornada clave para que el coronavirus se desbocase ante las facilidades dadas por los gobernantes.

La misiva de Ana arranca así:

Durante las últimas semanas, como la totalidad de mis compañeros, he estado doblando turnos sin apenas descanso, con mascarillas recicladas, una a la semana, bolsas de basura y guantes, depende del día. No hemos tenido EPI, ni protectores oculares. El abandono que hemos sufrido ha sido total.

Prosigue la profesional sanitaria sacando a colación las palabras de la responsable de la sanidad valenciana en las que pretendía quitarse de toda culpa por los efectos del coronavirus:

Y encima hemos tenido que escuchar a nuestra consejera decir que nos habíamos contagiado por viajar o por estar con nuestras familias

Entrando ya en la verdadera tragedia, la doctora relataba que:

Después de haber estado peleando contra este maldito bicho como un gladiador romano con las manos desnudas hace unos días tuvieron que enterrar a míimadre y no no pude estar a su lado.

La profesional sanitaria rememora en su escrito cómo solo supo después de la muerte de su madre que fue ella quien la contagió.

A mi madre la contagié yo, mi madre, la persona que me dio la vida, yo se la he arrebatado. Esa increíble mujer que me cuidó de pequeña y de mayor, le fallé. He sido incapaz de cuidarla como se merecía y ha tenido que pasar sus últimos días y morir sola.

Y subrayaba que no quería aplausos:

Comprenderá que no quiera aplausos, no quiero reconocimiento ni pagas extras, quiero tirar el reloj atrás y exigir que me dieran una EPI para atender a esos 60 pacientes que veía. Quiero poder volver a atrás para plantarme delante de la Consellería con mi madre y no irnos de allí hasta que nos hicieran este test que el señor Puig y la Consellería decían que estaban haciendo.

El diputado del PP, con semblante sensiblemente emocionado, leía que:

Vivir con esta culpa es lo peor que le puede deparar a un ser humano, sobre todo cuando algunos sonríen y dicen que no se pudo hacer nada. Rezo cada noche para que mi padre, también positivo, mejore. Y que mi niño, gracias a Dios libre de contagio pueda olvidar cuanto antes.

Y sentenciaba: