Rebelión en el Hospital de Ciudad Real: los sanitarios no aguantan más y claman contra García-Page

Los sanitarios, tanto médic@s, enfermer@s, celador@s, auxiliares, DUES, Diplomados Enfermerías, ya no aguantan más.

Están hartos y han remitido un escrito a dirección y gerencia del Hospital de Ciudad Real donde reclaman equipos de protección (EPIs reales y homologados); exigen que el material de un solo uso no se recicle para más usos y test para todo el personal que ha atendido pacientes con Covid 19. Los sanitarios no descartan emprender acciones judiciales si no se atienden sus peticiones.

Los profesionales sanitarios del HGUCR han entregado, este 27 de abril de 2020, un manifiesto dirigido al director gerente del hospital, donde señalan que ante la emergencia sanitaria que están sufriendo –pandemia y Covid 19- la dirección y gerencia del hospital está demostrando un grado de ineptitud demasiado elevado como para seguir callando.

El manifiesto recoge igualmente que esa ineptitud está afectando tanto física como psicológicamente al personal que realiza la labor en el hospital:

Hemos visto como cada día que pasa la situación es peor, pasando de tener EPIs homologados a tener unos cubrecolchones como sucedáneos de EPIs homologados a tener unos cubrecolchones como sucedáneos de EPIs, y además ahora hay que volver a reutilizarlos una y otra vez.

Unos cubrecolchones que no son EPIs y vienen a planta sin envoltorio alguno, sin sello o marca que acredite que están homologados y son válidos para proteger frente al covid 19. Está demostrado, continúa el manifiesto, que llegan a planta con agujeros y por lo tanto calan los líquidos. Las batas que son desechables, y remarcamos desechables, se están reciclando para lavarlas y volver a utilizarlas. Los sanitarios se preguntan, ¿cómo una prenda concebida para un solo uso y desecharla se puede lavar y volver a utilizar con todas las garantías?.

Sabemos, señalan en el escrito, que esta dirección ha recibido quejas de distintos servicios y distintos sindicatos y su respuesta ha sido siempre la indiferencia. Nada ha mejorado, muy al contrario nuestros equipos de protección han sido cada día más escasos y de peor calidad.

No sabemos si ustedes son conscientes de que entre los trabajadores hay personas de alto riesgo, ya sea por su edad o por padecer enfermedades crónicas y también les queremos hacer saber que al desprotegernos a nosotros en nuestro trabajo están exponiendo y poniendo en riesgo a nuestras familias, aspecto éste que no estamos dispuestos a tolerar.

Estamos sufriendo, matizan, la escasez de medios día tras día, exponiendo nuestra salud, y todo ello conlleva el que por intentar ahorrar equipos de protección, nuestra labor se vea aumentada con una carga de trabajo insoportable y la calidad asistencial se vea resentida. Pero eso a ustedes tampoco parece importarle.

Es por todo ello, por lo que los abajo firmantes exigimos de esta gerencia y distintas direcciones, lo siguiente:

Equipos de protección. EPIs reales y homologados, no cubrecolchones y similares. Exigimos que el material que sea de uso desechable, sea de un solo uso y no reutilizable. Test para todo el personal que ha estado atendiendo a pacientes Covid 19. Si ante estas exigencias, los abajo firmantes, no tenemos respuesta adecuada en el tiempo prudencial de 3-4 días daremos por entendido un silencio administrativo por parte de esta gerencia y por lo tanto nos reservaremos el derecho de iniciar cuanto antes las demandas civiles o penales que crean oportunas nuestros asesores jurídicos.

Los sanitarios han solicitado una reunión con la dirección del hospital así como con dirección de enfermería y con PRL (Prevención de Riesgos Laborales) para que les enseñen la certificación que pasan las batas que actualmente usan en el desarrollo de su trabajo.