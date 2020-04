Díaz Ayuso ‘destroza’ a Iglesias y su combo: «Jamás una persona de Podemos llamó para cargar cajas o mostrar cercanía a los pacientes»

Isabel Díaz Ayuso a ‘destrozado’ a Podemos en solo segundos.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid arrancó, de un ‘bofetón político’, la máscara del falso compromiso social de que presume el partido de Pablo Iglesias.

Durante su comparecencia a petición propia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso sacó a la luz la falta de compromiso y de arrimar el hombro por parte de Podemos en la crisis sanitaria por el COVID-19.

Visiblemente indignada por los ataques del partido del vicepresidente segundo, sacó a la luz que “jamás han ayudado [los representantes de Podemos]. Jamás han llamado para proponer algo. Debe ser que guardan secretamente todas las recetas de las soluciones para la próxima pandemia”.

“Porque en todas estas semanas les puedo asegurar que jamás una persona de Podemos ha llamado a la Comunidad de Madrid, o a mí personalmente, para decirme: ‘Presidenta, dónde podemos ir de voluntarios a cargar cajas, como han hecho diputados del PP. Dónde podemos ir a echar una mano. O, simplemente, me gustaría conocer en persona –como hizo el líder de la oposición Pablo Casado o su Majestad el Rey– el hospital más grande de España y que ha hecho historia. Tengo interés por verlo, por estar cerca de los profesionales sanitarios y quiero dar mi calor y mi cercanía a los pacientes’”.

Con un ‘zasca’ abismal contra Pablo Iglesias y todo su combo que aún retumba entre las paredes del Pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso remató con un: “Eso se trata de humanidad, eso se trata de sensibilidad política y no de politiqueo”.

‘Recadito’ a Más Madrid

En el mismo acto también dejó un ‘recadito’ para Más Madrid. Los diputados del partido de extrema izquierda se burlaron de las lágrimas de la Presidenta de la Comunidad, quien se emocionó durante la misa celebrada en La Almudena por las víctimas del COVID-19.

«No me ofenden a mí, ofenden a 12.000 familias y sus fallecidos», les respondió con firmeza. Sin embargo, también aprovechó para recordarles que:

«No se dan cuenta que a mí me da igual porque ustedes a mí no me van a ofender nunca porque lo más duro yo ya lo he vivido”.

“A mí ustedes no me ofenden porque se rían de unas lágrimas, ofenden a las más de 12.000 familias que no han tenido un luto porque no han podido despedirse de sus familias y son las que se vieron representadas en La Almudena. Yo no lloro por entrar en una Iglesia, porque no voy a una desde los 9 años», sentenció.

El impacto del 8-M

Isabel Díaz Ayuso, desveló que tras las manifestaciones del Día de la Mujer, y las actividades que transcurrieron ese fin de semana, la proyección del coronavirus en Madrid se multiplicó hasta la previsión de 30.000 posibles contagios.

Su afirmación apunta a que la marcha ‘feminista’ tuvo un fuerte impacto y ayudó a la propagación del coronavirus por la capital española. Justamente, la región más afectada del país tanto por número de contagiados como por fallecidos.

Díaz Ayuso explicó que, tres semanas antes de que se conociera el primer fallecimiento por COVID-19 en España, la Comunidad de Madrid «ya estaba trabajando» y reuniéndose preparando protocolos.

«A pesar de que desde el Gobierno central transmitían constantemente que el virus no tendría prácticamente incidencia en España, la Consejería de Sanidad comenzó a estudiar qué necesidades tendríamos en Madrid si el virus se extendiera, entendiendo, en aquel momento, que su capacidad de infección sería como una gripe. Y ya se aislaban y se atendían los primeros contagios, así como se ponía en cuarentena a la familia y allegados», explicó la Presidenta.