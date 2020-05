Estos políticos pedían «responsabilidad de Estado» y ahora saltan a la yugular de Ayuso por la dimisión de su Consejera de Sanidad

Caretas fuera. La dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha generado que toda izquierda se muestre como oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y han decidido lanzar sus más feroces ataques.

La tarde de este jueves se ha conocido que Fuentes decidió dejar su cargo en medio de la gestión de la desescalada y un día después de que la Comunidad Autónoma de Madrid decidiera pasar a la fase I, tras tensiones entre los compañeros de viaje en el gobierno de coalición, Ciudadanos y el Partido Popular.

Según han señalado diferentes medios, la renuncia se produce porque la exfuncionaria considera que Madrid no estaba preparada sanitariamente para pasar de fase, lo que ha representado un claro desacuerdo con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero.

Ante esto, muchos de los que han justificado los terribles errores de Pedro Sánchez, que han dejado más de 26.000 muertes por su gestión del COVID-19 y que apelaban a la «responsabilidad de Estado» para acallar las críticas, ahora han decidido mostrar los colmillos, comenzando por la propia Rita Maestre, quien ha dicho: «Estamos en manos de auténticos irresponsables».

Pero la portavoz de Mas Madrid en el legislativo regional no ha sido la única, el incondicional –con Pedro Sánchez– Íñigo Errejón se ha preguntado, «¿en manos de quién estamos?», esto después de hablar de Telepizza, de las residencias de mayores y de bocadillos de calamares.

El ministro de Consumo Alberto Garzón, no ha dejado comentarios al respecto, sin embargo, han retuiteado –como Pablo Echenique— un mensaje dejado por uno de los suyos, para intentar opacar el desastre del Gobierno nacional con los hechos en la Comunidad de Madrid, además de la obvia incongruencia.

El Gobierno de Ayuso no ha presentado los documentos de acceso a la fase 1 básicamente porque nadie en su sano juicio va a firmarlos. De ahí la dimisión de la dg de Salud Pública.

El que no podía faltar era Antonio Maestre, que después de celebrar el apoyo de Inés Arrimadas a Sánchez ha destacado que «tenemos un problema serio». Desde Valladolid apareció repentinamente Oscar Puentes, el alcalde socialista que no ha tenido más ocupación: «Hechos y razones, no bulos», dijo.

Hechos y razones, no bulos. Dimite la Directora General de Salud Pública de Madrid. ¿Por qué? Por negarse a firmar los papeles de la solicitud de paso de Madrid a la fase 1 de desescalada. pic.twitter.com/9O3PKnocRN — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 7, 2020

La directora de Salud Pública de Madrid dimite porque no quiere aprobar que Madrid pase a Fase 1 de desescalada. Ayuso NO escucha a los expertos. Hemos llevado su imprudencia ante la Fiscalía: pic.twitter.com/WYtIEgja2W — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 7, 2020

Dimite la Directora General de Salud Pública sin que la Comunidad haya presentado aún el informe técnico que justifique pasar a la fase 1.

A ver a quien insulta ahora a Ayuso para explicarlo. Estamos en manos de auténticos irresponsables. — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) May 7, 2020

Las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso y el nombramiento de Antonio Zapatero

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta en el programa ‘Cuatro al día’ que no conoce los motivos que han llevado a Fuentes a presentar su dimisión, pero informó que el nuevo consejero será Antonio Zapatero, máximo responsable del Hospital de Ifema y que ahora tendrá la responsabilidad de dirigir el plan de desescalada de la región.

«No he hablado con ella, no he tenido ocasión de preguntarle», ha asegurado la Díaz Ayuso, y añadió que quiere «a los mejores al frente».

Fuentes fue nombrada para el cargo el pasado 24 de septiembre en el Consejo de Gobierno, fue directora Médico del Hospital Carlos III durante cuatro años y Subdirectora Médico del Hospital La Paz durante más de tres años, también había prestados sus servicios en los hospitales 12 de Octubre, Infanta Cristina, Carlos III, Clínico San Carlos y La Paz.

No es poco lo que ha tenido que enfrentar la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha sido señalada por los supuestos recortes en la salud del PP, por desaprovechar a los bomberos, por perdida de material sanitario, y como todos saben, es la favorita de los ataques del Ministerio de la Verdad dirigido desde la Moncloa y operado por laSexta, ‘Público Today’, elDiario.es de Nacho Escolar, entre muchos otros que no quieren que se critique de ninguna manera al tándem Sánchez-Iglesias.