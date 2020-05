Ayuso nombra al director del Hospital de Ifema para liderar la lucha del coronavirus en Madrid

En plena pandemia, la Comunidad de Madrid ha sufrido estos días una ‘guerra’ interna después de que Yolanda Fuentes, la directora de Salud Pública de la región, anunciara su dimisión por no estar de acuerdo con la decisión de Isabel Díaz Ayuso de pedir el pase a la fase 1 de desescalada. Este contratiempo ha obligado a la presidenta popular a reorganizar la consejería de sanidad y ha nombrado como viceconsejero de Salud Pública a Antonio Zapatero, el que fuera director médico del hospital provisional de Ifema. Zapatero será el encargado de comandar la salida del Covid-19 en la Comunidad de Madrid.

El facultativo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, y ha desempeñado toda su carrera en Madrid. Actualmente ejercía su labor profesional como jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupó antes puestos de responsabilidad en el Hospital General de Móstoles y la Fundación Hospital Alcorcón.

El hospital de Ifema ha tenido un importante papel en la región, de hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó a la Comunidad de Madrid una semana después de la apertura del centro temporal por a labor que se estaba realizando allí. Por este centro han pasado cerca de 4.000 pacientes, se llegaron a albergar 1.300 camas y 16 puestos de UCI, que hubieran podido aumentarse hasta las 5.500 camas.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha calificado la dimisión de Yolanda Fuente como «muy preocupante». «No sé si ha habido un desacuerdo técnico o profesional», aseguraba. De igual forma, ha señalado que el nombramiento de Zapatero ha sido «reactivo».

Ayuso asegura que no ha hablado con Fuentes sobre su dimisión

En una entrevista en ‘Cuatro al día’, espacio presentado por Joaquín Prat, Isabel Díaz Ayuso ha comentado que no ha hablado con Yolanda Fuentes sobre su dimisión. «No he tenido ocasión de hablar con ella. He estado cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria, con todas las direcciones asistenciales para analizar la situación del COVID y para ver como nos vemos a enfrentar a ello en los próximos días», aseguraba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, Ayuso ha destacado que su intención era «reestructurar este área y poder guiar la salida del Covid-19 con personas como Zapatero al frente«.

«Ha sido una de las personas que más han sido reconocidas a nivel mundial. Conoce como nadie como se comporta el COVID, y el va a ser el responsable de esta viceconserjería. Ya que el COVID va a estar un tiempo viviendo entre nosotros yo quiero reforzar el estudio de la epidemia en las residencias de mayores», destacaba la presidenta popular. Además añadía que estaba «eternamente agradecida con las personas que trabajan con nosotros, con los que vienen y con los que dejan sus responsabilidades públicas», ha apuntado.

Desde sindicatos sanitarios como Satse, Amyts, CSIF, UGT y CCOO han expresado su posición en contra de la dimisión de Yolanda Fuentes, al considerar que no se produce en buen momento y «pone al descubierto» que el Gobierno regional «carece de una hoja de ruta clara para afrontar la desescalada».