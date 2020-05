Isabel Díaz Ayuso: «El Gobierno Sánchez nos dejó solos, infrafinanciados e infradotados de material»

Clara y directa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da la cara 48 horas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dejado a su región anclada en la llamada fase cero del proceso de desescalada.

En una amplia entrevista en el diario El Mundo este 10 de mayo de 2020, la líder del PP en el Ejecutivo madrileño aborda un sinfín de cuestiones y pone negro sobre blanco cuál ha sido el trato que se le ha dado desde Moncloa.

Ayuso, que trata de no polemizar más de la cuenta con Pedro Sánchez, sí asegura que desde su gabinete se dejó tirado a Madrid:

Ni siquiera estoy pensando en responsabilizar. Tampoco creo que el vicepresidente del Gobierno [Pablo Iglesias] me pueda responsabilizar a mí de muertes. Yo no los he responsabilizado a ellos de los fallecimientos. En todo momento he sido una persona crítica cuando el Gobierno no lo hacía bien y no lo he criticado cuando las cosas eran acertadas. Lo cierto es que hemos estado solos, infrafinanciados e infradotados de material.

Insiste en que se ha sentido sin apoyo por parte del Gobierno central:

No he estado respaldada nunca. Jamás se nos ha contestado a una carta. Ahora, al final, nos han dicho que nos pueden aportar un fondo no reembolsable que llevo pidiendo desde la primera videoconferencia, pero la inmensa mayoría del material con el que hemos contado ha sido porque nosotros nos lo hemos buscado y gracias también a la inmensa colaboración del sector privado y de pequeños donantes anónimos. Esto lo hemos levantado gracias a los sanitarios, a los cuerpos de emergencias, a la colaboración ciudadana. Ha habido poca información. Llegábamos a las conferencias de presidentes con todo ya hecho, no ha habido cogobierno, no siento ese acompañamiento.

Le parece sorprendente que Sánchez no pisase el hospital de Ifema, algo que sí hicieron los Reyes de España:

Es algo que los propios sanitarios han dicho: nos hubiera gustado ver aquí a Sánchez. Igual que Su Majestad el Rey quiso pasear por allí, con el presidente hubiera sido bueno para que viera lo que se consiguió.

También le deja estupefacta el hecho de que mientras muchos países se hayan interesado por el hospital habilitado en el recinto ferial de Madrid, el Gobierno de España haya mostrado apatía ante el proyecto:

Otros países se han interesado por Ifema y no han podido montarlo, no han sido capaces. Nosotros tenemos en Madrid una situación excepcional que es una coordinación entre cuerpos que no hay en casi ningún lugar del mundo. Cuando se ha puesto a funcionar ha demostrado que somos únicos. Pero es muy español lo de no valorar muchas veces lo lejos que llegamos, es una carencia nuestra, pero el tiempo nos permitirá verlo con perspectiva y estaremos muy orgullosos.

Sobre el hecho de que Madrid no haya pasado a la fase 1, Ayuso lo considera un varapalo:

Es un varapalo para la economía. La primera estrategia era confinar, proteger, triplicar las camas hospitalarias… Todo esto ya lo hemos conseguido y lo mantenemos. Si todo sigue como indican los expertos, este virus va a estar entre uno y dos años con nosotros, así que como es una larga carrera sanitaria tenemos que pasar a la siguiente fase.

UN CRITERIO INICIAL PARA NO PEDIR EL PASE A LA FASE 1 QUE SE QUEDÓ CADUCO

Aclara su cambio de posición, ya que inicialmente la presidenta de la Comunidad de Madrid compró el argumento de la ya dimitida directora de Salud Pública sobre las UCI:

Su criterio de las UCI era el mismo que a mí en un principio también me había convencido, pero hay que tener en cuenta que en el momento más complicado de la crisis, cuando había más contagios, no llegamos a ocupar el 100% de las camas. Y ahora no nos vamos a encontrar en esa circunstancia. Porque Madrid no es la misma que en febrero: las residencias ya están controladas, tenemos medidas de protección, vamos sabiendo algunas cosas sobre el virus… Yo he sido siempre la más precavida con todos los pasos, pero viendo cómo iban a evolucionar las UCI y sabiendo todo lo que hemos puesto en marcha creo que estábamos en condiciones de pasar.

Y añade que su propio consejero de Sanidad también acabó convencido de que había que solicitar el pase a la fase 1:

El consejero de Sanidad es la máxima autoridad sanitaria y él es el primero que también, como yo, ha considerado que si al final vamos a tener UCI suficientes se podía dar este paso. Es cierto que quien tiene la responsabilidad máxima sanitaria sólo piensa en sanidad, pero para evitar contagios no nos podemos quedar todos en casa hasta diciembre. El Gobierno tiene que hacer un equilibrio entre la protección de los más vulnerables, que es de lo que se va a tratar ahora, y la vida normal del motor económico de España. Aunque vayamos a salir dentro de una semana o de dos el mayor handicap que tiene Madrid es la densidad de población y eso no va a cambiar. A lo largo de los meses habrá picos, como en Londres y Nueva York, allá donde hay masificación. Pero la capacidad de resistencia y de adaptación de la sanidad será la clave y nosotros ahí hemos demostrado al mundo que hemos cumplido con creces. Es más, esas capitales, cuando han querido hacer cosas similares a Madrid, no han podido. ​

Niega, eso sí, que su gestión priorice la recuperación económica por encima de la sanitaria:

Jamás. Salvar vidas ha sido nuestra obsesión. Por eso fuimos los primeros en reaccionar. Madrid despertó a España y nosotros, sin mirar ni siquiera las consecuencias, cerramos los colegios y pusimos el sistema sanitario a funcionar para triplicar las camas. Todos los esfuerzos de este Gobierno han ido en salvar vidas. Es más, económicamente no hemos escatimado un solo euro. Pero cuando conoces casos de familias que llevan meses sin ingresos al final te das cuenta de que dar el primer paso va a ser siempre complicado, ahora o en dos semanas, pero cada semana que pasa un negocio cierra, otro autónomo se queda fuera… Pero por supuesto jamás, y esto quiero que quede claro, he antepuesto los intereses económicos.

¿PACTO ROTO CON CIUDADANOS Y ELECCIONES ANTICIPADAS?

Finalmente, aborda la salud de su pacto con Ciudadanos y si lo ve con riesgo real de romperse:

Por mi parte, no. No cambio las reglas a mitad del partido. Mi compromiso es bajar los impuestos. O se va en una dirección o se va en otra. Y a Madrid las recetas que nosotros les hemos aplicado han funcionado siempre. ¿Por qué las voy a cambiar precisamente cuando más falta hace flexibilizar y liberalizar? No quiero que la gente necesite un subsidio, quiero ayudar a que sea libre para emprender su camino.

Y por supuesto niega que esté pensando en disolver la Asamblea de Madrid para convocar elecciones anticipadas: