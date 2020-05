El último disparate feminista del PSOE: tildar de ‘machista’ las señalizaciones de distanciamiento por el COVID-19

El PSOE protagoniza un nuevo disparate feminista, en plena lucha contra el COVID-19.

Gloria Alarcón García tildó de ‘machista’ las señalizaciones de distanciamiento puestas en las calles de Murcia durante el proceso de desescalada del confinamiento. ¿El motivo?, que se ilustraron con ‘muñecos’ que usan pantalón y no falda.

Un claro ataque de la ‘mano negra del patriarcado’. Al menos, en la extravagante lógica que sigue la vicesecretaria general de Economía e Igualdad del PSOE en Murcia.

“Desde esta mañana, ¿las mujeres murcianas no podemos pasear por la gran vía? ¿Nos quedamos en casa?”, apuntó en su cuenta de Twitter la socialista, junto a la imagen de las señalizaciones.

Un ‘tweet’ por el que la socialista está recibiendo una lluvia de duras críticas, incluso de las propias feministas. “¿Acaso las mujeres no usan pantalones?, una falda no es nuestra representación y tu comentario está plagado de machismo”, indican en las redes sociales.

Asimismo, le reprocharon: “Es maravilloso ver que las feministas sois los seres más sexistas que existen sobre la faz de la tierra. ¿Qué las mujeres no usan pantalones por ejemplo? ¿O todos los hombre son calvos? Gracias demostrar de nuevo que el feminismo no es más que victimismo hoy en día”.

“¿Por qué interpreta que ese muñeco es un hombre? ¿Las mujeres no pueden llevar pantalones? ¿Sólo identifica la mujer en el momento en que le ponen falda? ¿Y las mujeres que llevan el pelo corto, cree que no se identifican con ese muñeco?”, le preguntaron a la vicesecretaria general de Economía e Igualdad del PSOE en Murcia.

Además de la indignación por su desafortunada afirmación, los usuarios aprovecharon para consultar a la socialista sobre la simbología patriarcal oculta en otras señalizaciones que se encuentran comúnmente en la ciudad.

Estos son algunos de los mejores ‘tweet’:

¿Este/Esta tiene diarrea?

¿Y los/las que no tienen diarrea no pueden ir en ese sentido?

Donde está la asociación/asociaciona subvencionada que defienda a los/las que no tenemos diarrea? Y la de los/las que sí la tienen? Así nos va en este país discriminado todo/toda. pic.twitter.com/fwMwv6eilj

