«¡Viva España!»: el día que Albiol se dio ‘un baño de policías’ en la comisaría de Badalona

Xabier García Albiol recuperó el Ayuntamiento de Badalona.

Su victoria política está generando una gran ilusión entre los ciudadanos de la cuarta ciudad con más habitantes de Cataluña.

A través de las redes sociales se han recordado algunas de sus momentos más icónicos en Badalona, donde destacan las imágenes grabadas durante octubre de 2017, cuando se dio un baño ‘de policías’ en la comisaría del CNP.

En el vídeo se pueden escuchar los gritos de «¡Viva España!». Un emotivo momento que se vivió en el marco de las fuertes protestas independentistas de la extrema izquierda.

El representante del PP mostró su respaldo a la Policía Nacional y les garantizó que “nadie os va a echar de Cataluña porque si os vais se iría la dignidad de esta tierra”.

Visiblemente emocionados, los agentes de la Policía Nacional agradecieron su visita con los cánticos de «Democracia», «No estáis solos», «Viva Cataluña y Viva España».

«Vengo a daros las gracias de corazón por lo que estáis haciendo por la gente de bien en Cataluña», señaló Albiol en su visita.

«La situación en Cataluña es de excepcionalidad, como estáis viendo en primera persona. Pero lo que el Estado no puede permitir, y eso se lo he trasladado al presidente del Gobierno y al ministro, es que la policía tenga que salir de Cataluña como está saliendo, y eso no se puede permitir», recalcó.

Un retorno inesperado

Después del fracaso de las negociaciones de lo que iba a ser una reedición del ‘Gobierno Frankenstein’ en la cuarta ciudad con más habitantes de Cataluña, el representante de Partido Popular ha logrado asumir el gobierno municipal después de ser el candidato más votado en las pasadas elecciones de 2019.

El resultado de las votaciones fue el siguiente: Dolors Sabaté (Guanyem) ha obtenido 10 votos, Xavier García Albiol (PP) 11 y Rubén Guijarro (PSC) 6.

«Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar el estatuto de Cataluña y la Constitución como norma fundamental de España», dijo el popular mientras se le quebraba la voz.

El exalcalde y líder de los populares en el municipio, había manifestado su indignación el lunes por la «barbaridad y amoralidad» de la propuesta que hizo el PSC a la exalcaldesa y dirigente de la coalición de extrema izquierda ‘Guanyem’–marca local de los comunes y la CUP en la ciudad–, la intención de la izquierda era repartirse la Alcaldía e investirla el día de hoy, sin embargo se ha podido conocer que los representantes de la formación de la izquierda radical rechazaron la propuesta.