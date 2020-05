Las redes arden con la petición de Torra de que los turistas españoles viajen a Cataluña: «Quien vaya es gilipollas»

Qué desmemoria o que jeta más grande tiene el gachó!

El presidente inhabilitado de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el mismo que se permitió en su momento el lujo de llamar «bestias taradas» a los españoles y que ha puesto todo tipo de impedimentos para que los ciudadanos de este país llamado España puedan disfrutar de las excelencias turísticas de su comunidad, ahora se baja los calzones.

Ya saben que no hay peor cosa para un catalán que el que le toquen el bolsillo. Y la pandemia por el coronavirus ha destrozado por completo la economía de todas las regiones.

Cataluña, que es un territorio que vive mucho del turismo, sabe que la campaña veraniega depende en exclusiva de los visitantes nacionales y ahora se olvida de independentismos y de ataques contra España pidiendo que los españoles acudan a su región.

El problema es que la lista de agravios perpetrada por Quim Torra y sus antecesores en el cargo, Carles Puigdemont, Artur Mas, José Montilla, Pascual Maragall o, especialmente, el sempiterno Jordi Pujol, es tan larga que ya los españoles no pueden borrarla de su disco duro.

Desde que por 2014 el procesado Artur Mas hiciese el paripé del referéndum en cajas de cartón, la situación den Cataluña ha sido insoportable para quienes no comulgaban con las ideas independentistas.

Y es más, quienes se gastaban su dinero para disfrutar de una temporada en Cataluña tuvieron que convivir con ataques de todo tipo.

¿O acaso Torra y su tropa no se acuerdan de esta lista?

Por eso, ahora que la Generalitat de Quim Torra lanza la campaña de ‘Cataluña es tu casa’, los ciudadanos han acogido con mucho cabreo y también con ingenio crítico esta iniciativa.

De hecho, el comentario generalizado es que los ciudadanos españoles sólo irían con una condición, que traigan de vacaciones a los presos golpistas al penal del Puerto de Santa María, que también tienen derecho a cambiar de aires. Unas merecidas semanas de ‘esparcimiento’.

— miguel CDN (@miguelcarmonaes) May 9, 2020

Ven a CATALUÑA de vacaciones, Te garantizamos cortes de carreteras, quema de contenedores, y millones de esteladas ,lazos amarillos y cruces en las playas Te esperamos, » bestia tarada» no te pierdas esta experiencia sin igual !!!

@QuimTorraiPla los españoles este verano podemos ir de vacaciones a Cataluña? Ahhh no, no se preocupe que no voy a viajar al extranjero 🤣🤣🤣🤣🤣 #noalturismocatalan #sialturismoespañol #novamosalextranjero

— SiN nOmBrE (@83SiNnOmBrE) May 15, 2020