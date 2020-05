Broncazo en el Ayuntamiento entre Villacís y VOX: «¡Sois unos difamadores!»

Begoña Villacís estalló duramente contra VOX.

La vicealcaldesa de Madrid tildó al grupo municipal del partido de Santiago Abascal de «difamar y mentir». Unas duras palabras que reforzó al indicar que le da «lástima» que la formación solo sirva para «cadenas de WhatsApp».

«Difamación, cadenas de WhatsApp, es a lo que se dedican, porque de conocimiento poco», lanzó Villacís durante la comisión de Vicealcaldía y Transparencia.

El ambiente se crispó después de que el edil de Vox, Pedro Fernández, acusó a Villacís de estar preparando una moción de censura contra José Luis Martínez-Almeida.

En su defensa, Villacís afirmó que «da mucha lástima» la intervención de Fernández, y le ha preguntado si estaba «representando algo».

«Usted acaba de difamar. ¿Soy desleal porque no he negociado un pacto con ustedes? ¿Estamos preparando una moción de censura contra el alcalde? Están mintiendo, son unos difamadores, para eso se ha quedado VOX», reitieró la vicealcaldesa.

En la misma línea, reprochó a Fernández que no ha estudiado «nada de lo que se hace en esta comisión».

«No se digna a estudiar y a prepararse algo mínimamente decente, vergüenza debería darle», agregó.

Finalmente, Villacís ha recordado que los servicios sociales del Consistorio «están dando de comer a 82.000 personas», y ha añadido que la nomenclatura de «las colas del hambre lo dice el Gobierno central» porque «hay un interés en explicarle a la ciudadanía que gobiernos de PP y C’s funcionan mal».

Petición de dimisión

Pedro Fernández no rectificó sus palabras y pidió a la vicealcaldesa que dimita por «cortejar a los partidos de la izquierda para ser alcaldesa» y por «acusar» a las personas que se manifiestan contra el Gobierno de Pedro Sánchez de un aumento de contagios.

«Esa deslealtad no se la vamos a perdonar, usted ha traspasado una línea y ya le adelanto que nosotros no nos vamos a reunir en ninguna mesa de trabajo con usted (…), usted ha dinamitado la unidad y el consenso que nosotros habíamos ofrecido de manera leal», dijo el representante de VOX.

Una vieja disputa

En enero de 2020, ya se mostraron las grietas entre Villacís y el partido de Santiago Abascal.

La polémica, en aquel momento, fue el ‘pin parental’. La vicealcaldesa Begoña Villacís aseguró que esta medida «no se va a implantar» en Madrid y la respuesta de VOX no tardó en llegar: «Si no vais a ayudar a combatir las políticas totalitarias de la izquierda, al menos no molestéis».

La número 2 del Ayuntamiento de Madrid mostró su negativa, en nombre de Ciudadanos, a adoptar el ‘pin parental‘ en el resto de Comunidades donde C’s gobierna con el PP y con el apoyo explícito de VOX.