Elías Bendodo responde al despropósito de Colau y Rodríguez de quitar las estatuas de Colón: «¡Es una gilipollez!»

Cortita y al pie.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, hombre fuerte de Juanma Moreno, fue taxativo ante la pregunta que le hicieron en rueda de prensa sobre la idea descabellada de políticas como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o de Teresa Rodríguez, la lideresa populista y mujer de José María González, ‘Kichi’, alcalde de Cádiz, de quitar las estatuas de Cristóbal Colón.

Les juro que cuando escuché esta mañana esto muy de pasada pensé que era una coña o una fake, pero no.

Bendodo, en menos de 15 segundos, dejó muy claro lo que le pareció el despropósito planteado por esas representantes políticas que parecen desconocer la Historia.

Pero es más, el consejero de Presidencia dejó claro que España no está ahora mismo para perder el tiempo en esos debates, máxime cuando aún no se ha salido de la crisis sanitaria por el coronavirus:

Me va a permitir decir que eso es una auténtica gilipollez. Eso a la gente no le interesa ni le preocupa ahora. Por favor vamos a estar con las cosas serias, lo que le preocupa a la gente que estamos aún en una crisis sanitaria.

LA LÍDER DE ADELANTE ANDALUCÍA RECULA DESPUÉS DE LIARLA CON CRISTINA PARDO

Las palabras de Bendodo, amén de todo el incendio generado por sus declaraciones al programa ‘Liarla Pardo‘ (laSexta), han provocado que la propia Teresa Rodríguez haya querido recular y negar la mayor.

El 14 de junio de 2020 le contaba a Cristina Pardo que ella estaba por la labor de quitar las estatuas de Colón y, de paso, la de otros personajes históricos a los que ella consideraba esclavistas:

Colón también, pero habría que ir a por otros también, que algunas de las grandes fortunas de este país se han constituido en el comercio de esclavos y hay muchas calles de nuestras ciudades, muchas estatuas hechas a benefactores de la ciudades que sacaban sus fortunas de la trata y el tráfico de esclavos. Nos parece que es una buena idea, por qué no, dejar de rendir homenajes a esas figuras por respeto a personas de otras razas que han sido víctimas de esto en otras épocas y por tener una sociedad que rinda homenaje a personas que tengan más que ver con los valores que hoy tenemos.

Ahora, en cambio, quiere matizar sus palabras, aunque no son creíbles sus excusas:

Es de un retorcimiento atroz. Cristina Pardo me pregunta que qué me parece la propuesta de Los Comunes de quitar las estatuas de Colón. Yo digo que quitaría los honores a los esclavistas y no entro a contradecir a Los Comunes porque la considero una organización amiga.

— Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) June 16, 2020