¡Otro insulto a las víctimas del Covid-19! El PSOE pretende poner una plaza a Fernando Simón en un pueblo de Huelva

El nombre del pueblo le viene que ni pintado.

El alcalde socialista de la localidad onubense de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, hace honor al nombre de su propia localidad y ha decidido postrarse de hinojos ante el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, con el que quiere tener un sentido reconocimiento.

Llama la atención que se le dé tanto y bombo y platillo al rostro más reconocible, mediáticamente hablando, de la crisis por la pandemia del coronavirus cuando es uno de los responsables de haber jugado y ocultado la cifra de muertos, quitando y poniendo a gusto del Gobierno Sánchez, que si 27.000, que si 28.000 cuando los datos reales se van por encima de 43.000 fallecidos.

La idea, a la que ya se ha opuesto el Partido Popular, es poner el nombre de este supuesto experto sanitario a una plaza de la localidad que aún no tiene nombre.

Curiel ha escrito al propio Simón para contarle la intención del equipo de Gobierno de este pueblo de la provincia de Huelva, pero no ha podido esperar a la respuesta del director de Alertas y Emergencias Sanitarias y se ha dedicado a filtrar a los medios de comunicación el contenido de la misiva:

‘SIMONMANÍA’

De lo que nadie duda es que la tontería se ha instalado en España y ya se habla sin tapujos de una especie de ‘Simonmanía’ perfectamente orquestada y que ha conseguido vender en una parte de la sociedad una imagen idealizada del epidemiólogo.

No hace muchas fechas el propio Fernando Simón, en una muestra de nula humildad, daba no solo por buena la idea de unos jóvenes para imprimir el rostro del director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias en unas camisetas y bolsas de playa, sino que encima sugería ideas sobre el destino al que tendría que ir a parar el dinero recaudado:

No vivo fuera del mundo, quiera o no me llega todo». «Es un halago que la gente se preocupe por mí, alguna gente con mucho cariño, y quiero agradecerle a todo el mundo las cartas, que intentaré responder cuando tenga un poquito de tiempo. Sí que es verdad que la fama, cuando vas por la calle no es ya tan fácil. Dicho esto quiero aprovechar que hay camisetas y bolsas de playa con mi cara, yo estoy encantado de que la gente que lo necesite use mi imagen para hacer un negocio que les puede parecer rentable; pero lo que me gustaría más es que ya que mi imagen está ahí, que den un porcentaje de esos beneficios para oenegés, si les viene bien.