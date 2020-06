La patética campaña de Podemos: disfrazarse de ‘Power Rangers’ junto al PSOE y Bildu para ‘vencer’ al PNV en País Vasco

Podemos lanzó la campaña política más patética de las últimas décadas.

El partido de Pablo Iglesias infantilizó su campaña electoral para el País Vasco, donde prevén gobernar junto al PSOE y Bildu.

A través de las redes sociales, Podemos difundió un vídeo donde se disfrazan de ‘Power Rangers’ para intentar captar los votos necesarios para vencer al PNV en las elecciones del próximo 12 de julio.

Las imágenes, infantiles y sin aportación política, se limitaron a una vulgar parodia de la mítica serie televisiva de los años 90.

El partido de Pablo Iglesias bautizó a sus presuntos superhéroes como los ‘Super Trionics’, a quienes se le ven vestidos con los colores morado, rojo y verde, siendo la representación de los partidos de izquierda y extrema izquierda que buscan gobernar en el País Vasco.

En la grabación, los ‘Power Rangers’ comunistas tratan de impedir que Urkutron vuelva a gobernar en el País Vasco. Urkutron es el malvado de la galaxia en esta serie, en alusión burlona de Íñigo Urkullu, actual lehendakari con el PNV y candidato a la reelección.

«Hace bien poco, en una galaxia no tan lejana, hubo quien quiso hacer las cosas de otra manera. Urkutron trató de impedirlo. Conoce la historia…», es el mensaje que acompaña a este vídeo realizado por Podemos en el País Vasco.

Podemos quiere ganar los votos del País Vasco a través del infantilismo.

Una apuesta con la que busca romper con un Ejecutivo que lleva ocupando desde 1980 y cuya trayectoria fue interrumpida en de 2009 a 2012 por el socialista Patxi López, que se convirtió en lehendakari gracias al apoyo del PP y de UPyD.

En 2012 el PNV volvió a poder con Íñigo Urkullu al frente, que se vuelve a presentar a la reelección y cuyas encuestas le vuelven a dar como la formación más votada en la región.

Mofa a sus propios socios

El personaje rojo, el del PSOE, se le ve en el vídeo tumbado en el sofá sin hacer nada y sin preocuparse en absoluto por las tareas del hogar.

El verde, el de Bildu, es el que más ganas tiene de realizar labores domésticas pero finalmente desiste porque «me va a salir todo mal, así que mejor no hago nada».

Curiosamente el morado, el de Podemos, es el que lleva la iniciativa en todo momento y anima a los demás a dejar de ser tan vagos e incompetentes.

«Me he levantado temprano y he hecho café para todos, hay que ponerse las pilas con la casa, que si no me preocupo yo, aquí no se preocupa nadie«, afirma la representación de Podemos.

El vídeo finaliza con una llamada de Urkutrun (Urkullu) a través del intercomunicador galáctico. «Esta vez acabaré con vosotros super trionics», asegura el ‘malo’ de esta historia. Esta iniciativa acaba con un «continuará» que invita a pensar que Podemos seguirá lanzando vídeos de esta historia en redes sociales.

Las lamentables imágenes aún tendrán que demostrar su capacidad para captar votos, pero se presentan como un mal prólogo de lo que sería un infantil gobierno de los ‘Super Trionics’.