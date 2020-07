Una edil de C’s denuncia las amenazas de la alcaldesa socialista de Santa Cruz de Tenerife: «Apenas puedo salir a la calle con mi hijo»

Podría ser Chicago años 30, pero no.

Es el precioso y siempre tranquilo Archipiélago canario y más en concreto la siempre cantarina y pacífica Santa Cruz de Tenerife.

Pero eso solo es visto desde fuera. Dentro, políticamente hablando, se ha convertido en un verdadero infierno.

El PSOE, que llevaba décadas sin pisar moqueta en el Ayuntamiento chicharrero, conseguía, merced a un acuerdo in extremis con Ciudadanos en junio de 2019 la alcaldía capitalina.

Patricia Hernández se convertía de esta manera en la regidora de una de las dos capitales canarias, en principio hasta 2023, pero se sabía que la decisión unilateral de los naranjas de no respetar las órdenes de Madrid que eran no pactar con el PSOE podía traer consecuencias.

Y al año se ha cumplido la profecía. Uno de los dos ediles de Ciudadanos que apoyó al PSOE en detrimento del partido ganador, Coalición Canaria, Juan Ramón Lazcano, renunciaba al acta y propiciaba la entrada de Evelyn Alonso, a la que la dirección de los naranjas ya ha empezado a tramitar su expediente de expulsión del partido.

La nueva concejal de Ciudadanos no se lo pensó dos veces y ha decidido apoyar al alcalde saliente, José Manuel Bermúdez (CC) y votar en su favor en una moción de censura contra la socialista Patricia Hernández.

Las cuentas salen y el 13 de julio de 2020 los diez votos de los nacionalistas, los tres del PP y, al menos, el de Evelyn Alonso (Ciudadanos) servirán para que el PSOE deje la alcaldía por 14 votos a 13.

Pero, era evidente, la regidora del puño y la rosa no iba a aceptar con facilidad el tener que dejar la mullida poltrona y, según se ha filtrado a los diarios El Día y La Provincia, ha optado por recurrir a ‘intermediarios’ que convenzan con sutiles artimañas a la de Ciudadanos para que se ‘piense’ lo que va a hacer.

Según cuenta la propia Alonso (C’s), estas fueron las palabras que Patricia Hernández, la primera edil de Santa Cruz de Tenerife, habría hecho llegar a ese interlocutor para que le transmitiera a la política naranja que tendría que tener claro que su vida no iba ser sencilla en Santa Cruz de Tenerife:

La edil naranja es consciente de que su decisión ha provocado ronchas y que, obviamente, la jornada del 13 de julio de 2020 en el salón del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se va a vivir precisamente un ambiente amable y desde luego ya lo empieza a percibir desde que el viernes 26 de junio de 2020 suscribiese la moción de censura:

Lo primero que se me pasó por la cabeza fue mi niño, y creo que eso no son maneras y además estoy muy preocupada porque me cuesta salir a la calle; ahora siempre lo hago con mi marido o llamo a una amiga porque esas declaraciones no se dicen sin pensar.