Vídeo: un concejal del PSOE se ducha y aparece desnudo en mitad de un pleno online

Un concejal del PSOE convirtió un pleno digital en una situación sin precedentes.

El socialista Bernardo Bustillo se metió en la ducha durante el último pleno telemático de los concejales de Torrelavega (Cantabria), mientras que sus compañeros debatían temas como la limpieza de los ríos.

Repentinamente, Bustillo sale de la ducha completamente desnudo y se para delante de la cámara ante la mirada atónita del resto de miembros del pleno.

«Decidle algo a Berni. Decidle algo rápido, por favor. ¿No se le puede desconectar o algo?«, preguntó una de las ediles.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), solicitó que finalizara la sesión y que las imágenes no fueran difundidas por los participantes. Sin embargo, el vídeo saltó a las redes sociales y hasta a la televisión autonómica de Cantabria.

La polémica generada por el vídeo y la actitud de Bernardo Bustillo durante el pleno hicieron que el socialista pusiera su cargo a disposición del partido este 2 de junio. Al mismo tiempo, lamentó que alguien se haya podido sentir molesto con las imágenes.

«Por mi profesión -entrenador de natación- he pasado media vida semidesnudo y nunca me ha avergonzado la desnudez, ya sea ajena y mucho menos la mía», explicó Bustillo.

En este sentido, afirmó que no sentía que tuviera que pedir perdón por haber aparecido sin ropa en el vídeo.

El secretario general socialista explicó que pensaba que la cámara estaba apagada y que se estaba duchando para poder llevar a su hija a tiempo antes de ir al trabajo mientras seguía oyendo el pleno.

«Creo que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada», opinó.

«Hoy, como cada día, mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto».