Épico troleo a Podemos por su ridícula campaña en País Vasco: «¿Dónde están tus ‘Power Rangers’ que vencerían al PNV?»

Podemos está viviendo unas bochornosas horas tras su rotundo fracaso en las elecciones autonómicas.

Las redes sociales están llenas de épicos troleos contra el partido de Pablo Iglesias y sus nefastos resultados electorales. Esos que no pudieron evitar siquiera sus ‘Super Trionics’, la ridícula versión de los ‘Power Rangers’ que utilizaron como campaña en País Vasco.

A través de las redes sociales, Podemos difundió un vídeo donde se disfrazan de ‘Power Rangers’ para intentar captar los votos necesarios para vencer al PNV. Las imágenes, infantiles y sin aportación política, se limitaron a una vulgar parodia de la mítica serie televisiva de los años 90.

El partido de Pablo Iglesias bautizó a sus presuntos superhéroes como los ‘Super Trionics’, a quienes se le ven vestidos con los colores morado, rojo y verde, siendo la representación de los partidos de izquierda y extrema izquierda que buscan gobernar en el País Vasco.

En la grabación, los ‘Power Rangers’ comunistas tratan de impedir que Urkutron vuelva a gobernar en el País Vasco. Urkutron es el malvado de la galaxia en esta serie, en alusión burlona de Íñigo Urkullu, actual lehendakari con el PNV.

«Hace bien poco, en una galaxia no tan lejana, hubo quien quiso hacer las cosas de otra manera. Urkutron trató de impedirlo. Conoce la historia…», es el mensaje que acompaña a este vídeo realizado por Podemos en el País Vasco.

El personaje rojo, el del PSOE, se le ve en el vídeo tumbado en el sofá sin hacer nada y sin preocuparse en absoluto por las tareas del hogar.

El verde, el de Bildu, es el que más ganas tiene de realizar labores domésticas pero finalmente desiste porque «me va a salir todo mal, así que mejor no hago nada».

Curiosamente el morado, el de Podemos, es el que lleva la iniciativa en todo momento y anima a los demás a dejar de ser tan vagos e incompetentes.

«Me he levantado temprano y he hecho café para todos, hay que ponerse las pilas con la casa, que si no me preocupo yo, aquí no se preocupa nadie«, afirma la representación de Podemos.

El vídeo finaliza con una llamada de Urkutrun (Urkullu) a través del intercomunicador galáctico. «Esta vez acabaré con vosotros super trionics», asegura el ‘malo’ de esta historia.

Las lamentables imágenes ahora terminan de hundir a un Podemos que ‘desaparece’ poco a poco del escenario político.