Macarena Olona zarandea a Otegi por arremeter contra la Guardia Civil: «Antes buscabas su nuca, ahora vas a encontrar a VOX»

El resultado histórico de VOX en País Vasco está aterrando a la izquierda más sectaria.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó en una entrevista a Radio Euskadi que el partido de Santiago Abascal logró irrumpir en el Parlamento Vasco por los votos de “los guardias civiles acuartelados”.

Un argumento que utilizó para reafirmarse en su teoría de que la Benemérita debe ser “desalojada” del País Vasco.

Unas polémicas declaraciones que se toparon con las duras palabras de Macarena Olona, diputada de VOX.

A través de las redes sociales, Olona retó a Arnaldo Otegi a realizar una simple suma que desmonta la teoría del líder de Bildu.

“Arnaldo Otegi cuenta conmigo. Guardias civiles en País Vasco: 2.192; votantes de VOX el 12J: 17.517”, le recordó.

Sin embargo, también aprovechó su ‘tweet’ para zarandearle con fuerza.

No es la primera vez que la diputada de VOX muestra su fuerza para interponerse entre los que atacan a la Guardia Civil en País Vasco.

El 9 de julio de 2020 el partido de Santiago Abascal tenía mitin en la localidad guipuzcoana de Oñate, territorio hostil para los de VOX y para todos aquellos partidos constitucionalistas.

Sin embargo, Olona, lejos de mostrar un perfil bajo, sacó toda esa energía con la que semana tras semana fustiga a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en las sesiones de control y se arrancó de esta guisa.

«¡Cachorros de ETA, Oñate es España. No os tenemos miedo! No lo tuvimos cuando veníais con las balas, no lo tenemos ahora. Venimos a reclamar nuestra tierra porque la libertad se defiende. Y a los que llamáis fuerzas opresoras, fuerzas de la represión, a nuestra Guardia Civil, venimos a homenajearles: ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España!»