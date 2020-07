Trifulca en el Parlamento andaluz: Soledad Pérez (PSOE) entra en cólera y llama «cortita» a Rocío Ruiz (PP)

Normalmente les gusta ir de víctimas, pero en el Parlamento de Andalucía se pudo ver a una socialista muy agresiva, si fuera de Ciudadanos, PP o VOX dijeran que es una auténtica facha.

Hablamos del Soledad Pérez, la socialista que ostenta el cargo de Portavoz de Igualdad y Políticas Sociales del PSOE-A, quien ha llamado «cortita» a la diputada popular Rocío Ruiz.

Pérez perdió los papeles cuando Ruiz le informaba que la inversión en políticas de Igualdad con el actual Gobierno de Juanma Moreno es superior al de Junta socialista en los tiempos de Susana Díaz.

«No le puedo dar las gracias, consejera, por una respuesta que desde luego está a su nivel: cortita», espetó Soledad Pérez.

Rocío Ruiz, no se quedó de brazos cruzados y pidió al presidente una rectificación de la parlamentaria regional, «que rectifique y me pida disculpas por el insulto que me acaba de hacer la señora Pérez».

«‘Cortita’, no se lo voy a consentir», respondió la diputada popular.

Al parecer es una conducta de mal perdedora de la parlamentaria; «Como ya sabemos, la señora Pérez cuando no quieres escuchar la verdad, grita; y cuando puede, insulta. Me parece que es un comportamiento incívico e irresponsable para una representante del pueblo andaluz. Y quiero que conste», ha concluido Rocío Ruiz.

La explicación que sacó de sus casillas a la socialista andaluza es que en 2020, la Junta de Andalucía dirigida por el PP ha destinado 30,3 millones de euros al apoyo de proyectos contra situaciones de desigualdad y exclusión social, Mientras que con Susana Díaz en 2018 se destinaron 18 millones.