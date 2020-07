Esperpéntico show de una concejal podemita en Alicante: «El aire acondicionado es una muestra de micromachismo»

El momento fue de lo más surrealista que uno puede imaginar.

El fenecido director de cine Luis García Berlanga hubiese firmado la escena que se produjo en un momento de la sesión plenaria del 30 de julio de 2020 en el Ayuntamiento de Alicante.

Cuando se estaban debatiendo asuntos de importante calado, de repente a la concejal Vanessa Romero, de Unidas Podemos, se le pasó por la cabeza que sería una buena idea interrumpir el normal desarrollo del pleno para quejarse de un aspecto superficial.

Para la edil morada, la temperatura a la que estaba el aire acondicionado suponía una muestra de micromachismo:

El alcalde, el popular Luis Barcalá, no daba crédito a lo que escuchaba y repreguntaba con cierta sorna a la concejal de Unidas Podemos:

Perdón, es que no he entendido lo que ha dicho.

Romero, que no pareció coger la ironía del primer edil de la corporación alicantina, se soltó a dar rienda suelta a sus teorías sobre el machismo tecnológico del aire acondicionado:

Barcalá se mostraba estupefacto y cuestionaba las palabras de la política morada:

Supongo que sencillamente es una broma, ¿no?

La podemita seguía erre que erre:

Y llegaba a soltar esta parrafada:

Barcalá, que prefirió tomarse con humor las palabras de Romero, afirmó que:

La política del partido de Pablo Iglesias insistía en no apearse del burro:

A lo que el alcalde de Alicante reflexionaba sobre lo que se puede llegar a encontrar en la red de redes:

No, si en Internet se encuentra de todo, ese es el problema, lo cual no significa que todo lo que se encuentre en Internet esté justificado. Y si es una broma, diga que es una broma, nos reímos todos y sanseacabó. Pero si lo está diciendo en serio entonces tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos de tanto discurso extraño, raro y parafernalias para terminar diciendo cosas que, salvo usted, no entiende prácticamente nadie. Pero bueno, céntrese por favor en el tema.