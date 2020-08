Ángel Gabilondo provoca el pitorreo de Twitter con su amenaza de una moción de censura contra Díaz Ayuso

O sea q Angel Gabilondo existe y no es una leyenda urbana???…

Se confirma que Ángel Gabilondo no permanecía en coma inducido; es que él es así. pic.twitter.com/rGZiuQdLJg

Ángel Gabilondo recurre a la amenaza de una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso como el comodín de la llamada, no vaya a ser que Pedro Sánchez le releve en su cargo pic.twitter.com/2oG9szL3nu

¡¡Oh milagro!! Después de dejar pasar las mejores oportunidades, Ángel Gabilondo no descarta una moción de censura contra Díaz Ayuso.

No lo descarta; se lo tiene que plantear; hay que votar… 😢

Es lo que tiene la inanición: tarde, mal y nunca. Y si no, al tiempo… https://t.co/gl5zzKRK1A

— Moncho (@monchocolatina) August 10, 2020