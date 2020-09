Los cenutrios separatistas linchan a una camarera del bar del Parlamento catalán por hablar español en TV3

«Tenemos que conseguir que en Cataluña les dé vergüenza hablar español. Se hará evidente que el español es la lengua de los inadaptados, de chusma, de la parte más guarra de la sociedad. De los que viven en guetos. De Extranjeros. ¡Que la echen!».

‘Perlas’ como esta es lo que estos días ha tenido que leer Amparo Izquierdo, camarera de la cafetería del Parlamento de Cataluña, por el único ‘pecado’ de haber atendido a la televisión autonómica, la TV3, en español.

Este trabajadora, nacida en Cuenca, no podía siquiera imaginar lo que le aguardaba después de salir en un reportaje con motivo de los 40 años de vida de esta institución.

Los responsables de la TV3 hablaron con todos los trabajadores de la Cámara regional y una de las personas que más tiempo llevaba allí era la propia Amparo, más de una década, y por tanto, ha coincidido con cuatro presidentes, la etapa final del socialista José Montilla y los nacionalistas-separatistas de Artur Mas, Carles Puigdemont y Joaquim Torra.

Sin embargo, pese a ser una de las personas más veteranas, el simple hecho de haberse expresado en español y no en catalán motivo un linchamiento bestial en las redes sociales por parte de una horda de cenutrios separatistas.

Insultos y desprecios de toda índole, llamándola «la Reme» y acusándola de llevar once años trabajando en el Parlamento y no hablar el catalán:

📌 La Reme, 11 anys treballant al servei de restauració del Parlament de Catalunya i no parla català. #oletu No anem bé, gens bé amb aquest complex d’inferioritat envers la nostra llengua. I ara què em diguin feixista els feixistes que volen acabar amb la nostra cultura.

Había quien proponía que había que ponerla de patitas en la calle por haber respondido en español a las preguntas de los periodistas de la TV3:

También se la acusó de indigna por usar el idioma que vehicula a todos los españoles y que poco menos que los diputados del Parlamento de Cataluña se habían visto obligados a pedir el desayuno o el almuerzo en español:

Al.lucinant, una empleada de la cafeteria del Parlament de Catalunya que no es digna -i això que diu que fa 11 anys que hi és- ni a dir ni un mot en català quan l’entrevisten per TV3. Us imagineu que una empleada de la cafeteria del Congreso ignorès el castellà? Com és possible?

— Joaquim Torrent (@JoaquimTorrent) September 8, 2020