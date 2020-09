Bildu se ríe en la cara de Sánchez: «Resulta que ya estamos aquí, condicionando al Gobierno de España»

Bildu se está riendo en la cara de Pedro Sánchez.

La portavoz del partido proetarra, Mertxe Aizpurua, se choteó del PSOE sin ningún reparo durante el pleno del Congreso de los Diputados de este 15 de septiembre.

“Hoy es el día que, tras más de tres décadas intentando acabar con la izquierda abertzale vasca, resulta que estamos aquí, condicionando el gobierno de España y condicionando las leyes que este Congreso aprueba”, presumió.

La portavoz de Bildu se ha jactado sin miramientos de que el Gobierno de Pedro Sánchez dependa de los votos de los cinco diputados de la formación proetarra que dirige Arnaldo Otegi.

Más aún cuando Pedro Sánchez prometió a sus votantes que nunca pactaría ni negociaría con Bildu. Unas palabras que olvidó durante el estado de alarma y a la que sigue faltando a cambio de permanecer en el poder.

Bildu es consciente de que es esencial para Pedro Sánchez, por ejemplo, a la hora de sacar adelante proyectos como los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, se da la licencia de jugar con el PSOE a voluntad.

La dependencia de los votos de los abertzales ya quedó escenificada el pasado mes de mayo cuando, a cambio de ofrecerse como muleta a Sánchez para mantener el estado de alarma, Bildu le arrancó al Gobierno socialista un compromiso para tumbar la reforma laboral del PP.

No fue un caso aislado. Sánchez incluso dio el pésame a la formación de Otegi por el suicidio de un etarra en la cárcel.

«Me quiero referir al caso de Igor González Sola, el preso de la banda ETA [sic] que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene. Y quiero antes de nada decir algo obvio: lamentar profundamente su muerte. Lo lamento», advirtió Sánchez.

Unas palabras que no solo indignaron a la oposición, sino también a las víctimas del terrorismo, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil (justamente las fuerzas de seguridad han convocado a una manifestación ante el Congreso de los Diputados tras las palabras del líder del PSOE).

VOX pide ilegalizarles

Las osadas palabras de Aizpurua fueron la respuesta de Bildu al plan de VOX para ilegalizar partidos separatistas.

Una propuesta que ha defendido este martes 15 de septiembre en el Congreso la formación que dirige Santiago Abascal.

Su objetivo es dejar al margen de la ley a formaciones que apuesten por «deteriorar o destruir la soberanía nacional o la indisoluble unidad de la Nación española». Lo ha hecho a través de una proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Partidos Políticos de 2002, que tras ser votada ha sido rechazada por el Congreso.

El partido de Santiago Abascal proponía también que pudiera ilegalizarse a los partidos «que vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido», en clara referencia a Bildu y el entorno político de ETA.

Sánchez ‘vende el alma’ a Bildu

Pedro Sánchez está dispuesto, a lo que sea, para permanecer en Moncloa.

Traicionar sus principios no supone un problema. Así lo demostró formando un Gobierno con quienes “no le dejarían dormir tranquilo” y después con sus negociaciones con Euskal Herria Bildu para garantizar seguir disfrutando de los ‘poderes especiales’ del estado de alarma.

El Partido Popular publicó en mayo de 2020 un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.

Una idea que recalcó en julio de 2019, cuando declaró que “el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que: con Bildu no se acuerda nada”.

Unas palabras que duraron muy poco, solo bastó que viese tambalear su permanencia en el poder.