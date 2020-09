Alcalde Almeida deja en pelotas a ‘Demagogo’ Errejón y su sueldo de 100.000 euros

Dicen que el que tiene boca se equivoca.

Pero lo de Íñigo Errejón es mucho más grave. No es que tenga boca, sino que tiene una desmemoria atroz, muy común en determinados políticos que solo miran por su progresión personal.

El líder de Más País se lanzó a las redes sociales, concretamente a Twitter, para liderar una campaña contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por la decisión de confinar distritos y municipios del sur madrileño.

No contrató rastreadores ni aumentó sanitarios pero Ayuso quiere hacer pagar a los barrios humildes de Madrid su absoluto desastre #AyusoConfínateTúPrimero pic.twitter.com/HOLcpNbagt

Errejón, cual autómata, comenzó con su discurso en contra de Ayuso:

Al frente de la Comunidad de Madrid no hay un Gobierno, hay un desastre absoluto. Y hoy ese desastre absoluto, Ayuso y sus socios de Ciudadanos, han salido con una medida terrible, injusta, ineficaz y anticientífica. Proponen confinar a los barrios y a los municipios de clase trabajadora, a los de menos renta de la Comunidad de Madrid porque en ellos, dicen, se ha propagado más el virus.

¿Y por qué se ha propagado más? Porque las viviendas son más pequeñas, porque no pueden teletrabajar y tienen que salir muchas veces a trabajar de cara al público, porque tienen que coger los transportes públicos, porque los centros de salud están colapsados, porque no han contratado rastreadores, porque no han aumentado la frecuencia de los transportes y ahora Ayuso lo que quiere es castigarles doblemente.

Ya les castigó una vez con la desigualdad y ahora quiere castigar con el confinamiento. Es una medida injusta porque además es una medida que obliga a que alguien no pueda salirse a tomar una cerveza en su barrio pero sí que pueda salir a poner cervezas en barrio rico si trabaja de camarero. Es una medida ineficaz porque la gente no se contagia en los espacios al aire libre. La gente también se contagia cuando tiene que ir a trabajar, cuando va en el transporte público, cuando tiene que atender de cara al público. Y es una medida anticientífica porque todos los científicos han dicho que hay menos riesgo al aire libre y sin embargo se cierran los parques pero no se cierran las casas de apuestas.