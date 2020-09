Podemos prepara a los españoles para la hambruna socialista: presenta una moción para prohibir comer carne los lunes

Podemos quiere preparar a los españoles para la hambruna y ‘cartillas de racionamiento’ tan comunes en los gobiernos de extrema izquierda.

El partido de Pablo Iglesias, a través del grupo municipal Unidas por Collado Villalba, presentó una moción donde pide que el Ayuntamiento de la localidad declare los lunes como ‘día sin carne’.

Durante el pasado pleno, Unidas por Collado Villalba presentó la moción en la que solicitaba que las cafeterías y restaurantes de propiedad municipal o ubicados en espacios públicos no ofrecieran carne los lunes.

A pesar de que atribuyeron la medida a una forma de concienciar a la población de los efectos negativos que produce el consumo excesivo de carne (en cuanto a la salud y al cambio climático), la propuesta recuerda los racionamientos tradicionales a los que están forzadas las poblaciones de Cuba o Venezuela.

La alcaldesa del municipio madrileño, Mariola Vargas, aseguró que se trata de un «nuevo intento» de Podemos para restar autonomía a los ciudadanos.

Asimismo, tildó de «sorprendente» la moción, que, según alegaron, tiene como objetivo proteger el medio ambiente.

La vicesecretaria de Comunicación del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Millán, también consideró que la moción «atenta contra la libertad de las personas».

La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular en la región rechazó dicha propuesta y criticó que «ni siquiera la peor pandemia de nuestro país, y que sufrimos desde hace seis meses, les ha hecho cambiar el rumbo a quienes siempre pretenden coartar la libertad de las personas y controlar sus vidas».

Unidas por Collado Villalba no reculó en la normativa a pesar de las críticas.

Al contrario, insitió alegando que los ‘Lunes sin carne’ es un movimiento internacional que busca colaborar en la lucha contra el cambio climático.

Irónicamente, a pesar de ser un partido crítico con la política de Estados Unidos, intentó convencer al Ayuntamiento afirmando que dicha actividad fue iniciada en Estados Unidos por ‘The Monday Campaigns Inc’ en 2003, en colaboración con el Centro de Salud Pública ‘Johns Hopkins Bloomberg School for a Livable Future’.

En las redes sociales no han tardado en llover las críticas contra el partido de extrema izquierda.

“Podemos presenta una moción para declarar los lunes ‘día sin carne’ en Collado Villalba. La Inquisición populista primero dice qué podemos comer y luego nos ordenará qué pensar. Nos están preparando para cuando ni podamos comprar carne, como en Venezuela”.

“¡La cuaresma de Podemos! Monedero puede estar tranquilo, los lunes que vaya a forrarse de Marisco a algún restaurante de la zona “Cayetana”! No cabe un tonto más!”

“Los Podemitas quieren que en Collado Villalba que los lunes no se coma carne, comeré los que me salga de los COJONES!!!!! Leerlo bien @unidasvillalba comeremos lo que nos salga de los huevos, no sois nadie para prohibir nada, atontaos”.

