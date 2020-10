Isabel Díaz Ayuso: «Sánchez necesita que los ciudadanos estén asustados para que acepten sus medidas»

Alto y claro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en la pesadilla de la izquierda. Lejos de arrugarse ante las críticas y el acoso mediático, la líder del PP madrileño defiende su plan y detalla punto por punto el engaño de Pedro Sánchez.

La inquilina de la Puerta del Sol tiene claro que ahora mismo en Madrid no hay el caos que desde el PSOE y sus terminales mediáticas se quiere vender a la sociedad:

Destaca una serie de datos que no salen en determinados medios ni interesa destacarlos a los socialistas:

No sé si alguien ha visitado recientemente hospitales, pero todos los que lo hacen se sorprenden de la tranquilidad que hay en ellos. Se están desplomando las llamadas al Summa 112. Las altas van superando a los ingresos. Los test de antígenos y PCR que estamos realizando también lo dicen. Todo indica que se está aplanando la curva, y tenemos datos que demuestran que en los próximos 15 días, la tendencia es directa a la baja. Y sé que Moncloa los tiene también: sabe que Madrid está en una situación mucho mejor ahora, y es ahora cuando intervienen y empiezan a poner efectivos que me han estado negando. Yo quería una estrategia homogénea para España, pero no una estrategia urdida especialmente para Madrid en la que ni siquiera hemos podido opinar.