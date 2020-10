El alcalde de ERC, pillado borracho ‘como una cuba’, rechaza dimitir por «compromiso a la ciudadanía»

Un representante de ERC protagonizó una de las escenas más vergonzosas de la política.

El alcalde de Manlleu (Barcelona), Àlex Garrido, fue pillado borracho ‘como una cuba’ en un local de ocio. Debido a su deplorable estado, los agentes de seguridad tuvieron que expulsarle.

Las imágenes, que se volvieron virales, llevaron a que Àlex Garrido dimitiera la semana pasada. Sin embargo, tras una “jornada de reflexión” en el Monasterio de Montserrat, dio marcha atrás en su decisión.

“He decidido mantener y reafirmar mi compromiso con la ciudadanía de Manlleu, a quien me debo, y agotar el mandato que se me encomendó ahora hace un año y medio”, aunque adelantó que no se volverá a presentar como candidato a la Alcaldía.

A través de un comunicado, el representante de ERC afirmó que, tras la difusión del vídeo que se hizo viral, recibió “un apoyo que va mucho más allá” de la candidatura que lideró en las elecciones municipales del año pasado.

En un intento por ver el ‘vaso medio lleno’, el alcalde afirmó que la polémica hizo emerger un debate sobre la ejemplaridad de los representantes políticos y los límites entre su vida pública y privada.

“Hoy he sido yo el que se ha encontrado en el centro de la polémica de manera involuntaria, pero cerrar este debate en falso hará que muchos otros se puedan ver abocados en él en un futuro”, intentó defenderse.

Por eso, ha explicado que en el próximo pleno municipal llevará una propuesta dirigida “al conjunto del país para acoger una jornada de reflexión colectiva de primer nivel para abordar este debate”.

Un asesor de Bildu amenaza a la Policía

La polémica del alcalde de ERC recuerda a la protagonizada por un asesor de Bildu en Madrid.

Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre, cuando una patrulla de la Policía Municipal localizó a varias personas ingiriendo alcohol en la vía pública.

Todas tuvieron que entregar la documentación a los agentes pero una de ellas, Oihan Vitoria García, asesor parlamentario y portavoz de Bildu en el Congreso, les profirió: «Yo trabajo en el Congreso, por mucho que os joda».

En ese momento, el joven de 29 años corrió hacia el número 39 de esa calle y subió al balcón de una casa desde la que insultó a los funcionarios y les dijo: «Voy a hablar con el ministro y vais a tener consecuencia. No pienso bajar a por la documentación, perros».

Los agentes interpusieron contra él una denuncia por consumo de alcohol en la calle y por abandonar residuos en la calle en plena pandemia.

Después entregaron la documentación del asesor parlamentario en la comisaría de la Policía Nacional, donde han abierto diligencias.

El político ha evitado hacer declaraciones sobre este incidente.