Estado de alarma: Marlaska no espera al BOE y ‘toma policialmente’ Madrid con controles irregulares

Fernando Grande-Marlaska aprovechó la imposición del estado de alarma para ‘tomar policialmente’ la Comunidad de Madrid a través de controles irregulares.

A pesar de que el decreto del estado de alarma aún no había salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ministro del Interior desplegó a 7.000 agentes para realizar una ola de controles de movilidad en las salidas de Madrid.

Sin un sustento legal para justificar la medida, Grande-Marlaska movilizó a su voluntad a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La propia Delegación del Gobierno en Madrid, en manos del socialista José Manuel Franco, difundió fotografías en Twitter de estos controles a las tres de la tarde cuando el BOE aún no había publicado ningún texto sobre el estado de alarma.

Es importante destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había tumbado la orden ministerial de Salvador Illa para confiar 10 municipios de la Comunidad de Madrid.

Con este escenario sobre la mesa, el Gobierno se apresuró a realizar un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma sin negociar con el Ejecutivo regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

En un primer momento, la rueda de prensa de los ministros Grande-Marlaska e Illa iba a ser a las doce de la mañana, coincidiendo con el plazo dado por Pedro Sánchez a la Presidenta de Madrid durante la noche del 8 de octubre.Aún con el Consejo de Ministros, presidido por Carmen Calvo, negociando, los controles de la Policía ya habían comenzado. Sin embargo, hasta las cuatro y media, el Ejecutivo aún no había difundido en el BOE.

Es decir, no había un decreto que diera cobertura legal a los policías y los guardias civiles de los controles de movilidad. Por ello, durante casi tres horas el Gobierno ordenó a los efectivos policiales controles a los conductores.

Indignación

En las redes sociales denuncian que a los conductores se les ha pedido documentación que justificara sus viajes, cuando la orden de restricciones que arrancó el lunes había sido tumbada por el TSJM. Además, se revisó si llevaban o no equipaje en los vehículos.

Desde el Palacio de La Moncloa, el titular del Interior señaló que los agentes, en colaboración con las policías locales, podrán multar en caso de desplazamientos no justificados, como ya ocurrió en marzo con el estado de alarma para el conjunto del país, aunque Grande-Marlaska ha subrayado que «no hay fin recaudatorio» sino interés por velar por la salud de los ciudadanos.

El abogado penalista José María de Pablo indicó en las rede sociales que “el Ministerio del Interior vulnera el principio de legalidad al aplicar un Decreto que no está en vigor porque aun no ha sido publicado en el BOE”.

El @interiorgob vulnera el principio de legalidad al aplicar un Decreto que no está en vigor porque aun no ha sido publicado en el BOE. https://t.co/pCqS4eOdFB — José María de Pablo (@chemadepablo) October 9, 2020

Las quejas también llegaron de la mano de la diputada de VOX, Macarena Olona, quien publicó que “la orden del Ministerio del Interior es ILEGAL. La Guardia Civil y Policía Nacional no pueden exigir en este momento ningún tipo de justificación de nuestra LIBERTAD DE CIRCULACIÓN. 16:00 horas. El BOE sigue sin publicar el estado de alarma”.

La orden de @interiorgob es ILEGAL. @guardiacivil @policia no pueden exigir en este momento ningún tipo de justificación de nuestra LIBERTAD DE CIRCULACIÓN. 16:00 horas. El BOE sigue sin publicar el estado de alarma. https://t.co/de6OWM3FkB pic.twitter.com/m0CC30FsJF — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 9, 2020

“El estado de alarma no entra en vigor (no tiene efectos) hasta que no se publique en el BOE. 15:19 horas… sin novedad. Gobierno de inútiles”, también indicó.

El estado de alarma no entra en vigor (no tiene efectos) hasta que no se publique en el BOE. 15:19 horas… sin novedad. Gobierno de inútiles. pic.twitter.com/1xS3avyQlF — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 9, 2020

El plan desplegado por Interior estará coordinado desde la Secretaría de Estado de Seguridad -habrá un centro de control que se reunirá todos los días- y también revisará el despliegue de policías municipales en Madrid capital y los otros ocho municipios afectados por el estado de alarma, los mismos excepto Alcalá de Henares, donde el Gobierno dice que han mejorado los datos del coronavirus.

Este dispositivo, ha dicho el exjuez, se ha diseñado sin que «exista merma del resto de servicios que prestan» las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de quienes ha ensalzado su «profesionalidad y dedicación».

A preguntas de la prensa sobre las cuantías de las multas, el ministro del Interior se ha remitido a la «legislación competente» que recoge en su articulado el real decreto del estado de alarma aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este viernes, sin aportar más detalles.