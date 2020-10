Almeida sopapea a un Ábalos irritado por las pintadas ‘anti-rojos’ en la estatua de Largo Caballero: «No le he visto tan molesto con la quema de fotos del Rey»

Está más irritado con la pintada que se ha hecho de una estatua que con la quema de fotos del Rey Felipe VI.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se pronunció el 10 de octubre de 2020 en su cuenta de Twitter para criticar abiertamente lo que había sucedido en Madrid con la estatua del socialista Largo Caballero, que apareció pintarrojeada.

Junto a los Nuevos Ministerios de Madrid se encuentran dos estatuas de dos dirigentes históricos del socialismo español a los que la izquierda en general, desde la más extrema a la socialdemocracia –esa que reivindica Podemos-, rinde una admiración desmedida. Estas dos moles de bronce están dedicada a Largo Caballero e Indalecio Prieto.

El primero, aprovechando su cargo de secretario general de UGT, cargo que ocupó entre 1918 y 1938, medró dentro del partido siendo nombrado presidente en 1932 en sustitución del moderado Julián Besteiro.

Durante la Segunda República fue diputado desde 1931 hasta el final de la Guerra Civil en 1939, ministro de Guerra, ministro de Trabajo y, finalmente, entre 1936 y 1937, presidente del Gobierno.

Entre tanto, fue uno de los más activos organizadores del golpe de Estado camuflado como huelga revolucionaria en octubre de 1934. Se le acusó, y permaneció detenido, de un delito de rebelión en grado de dirigente.

Sus declaraciones tanto en actos políticos, como publicadas en diversos medios no dejan lugar a la duda de su desprecio por la democracia.

No es casual que estos ataques a la memoria de Largo Caballero coincidan con la reaparición de la ultraderecha. Quienes gobiernan gracias a VOX no pueden ser cómplices con su silencio. pic.twitter.com/nQb7SOwKh4

Sin embargo, fueron muchas las voces que cargaron contra el titular de Fomento por, precisamente, tener una memoria tan selectiva y no pronunciarse, por ejemplo, ante los actos vandálicos acaecidos en Barcelona el 9 de octubre de 2020 cuando varios CDR e independentistas de todo pelaje se dedicaron a quemar fotos del Rey de España, Felipe VI.

Una de esas voces fue la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que, entrevistado el 10 de octubre de 2020 en ‘laSexta Noche’, le fueron con el cuento, pero intentado venderle la historia de otra manera, que no era otra que enfocada por un tuit que subió VOX a su cuenta oficial.

La idea, obviamente, era que Almeida tarifase en contra del partido de Abascal y se ‘olvidase’ del ministro de Fomento. Pero la jugada le salió rana a Iñaki López y no solo recibió el ministro Ábalos, sino también Pablo Iglesias por sus elogios al Che Guevara.

El alcalde de Madrid criticó, eso sí, las formas de VOX en ese tuit, pero luego se centró en lo mollar:

El tuit me parece profundamente desafortunado. Nos guste o no nos guste, no cabe ensalzar actuaciones vandálicas en la ciudad de Madrid, aquí se defiende la ley y el Estado de Derecho. Pero también me parece que hay que ser coherentes en política, Iñaki. Ayer el ministro Ábalos pone ese tuit, pero es que Ábalos es ministro gracias a los votos de los que ayer permitieron y alentaron la quema de fotos de Su Majestad el Rey en Barcelona. No puede ser que al ministro Ábalos le moleste más un acto de vandalismo en la ciudad de Madrid que que se quemen por sus socios de Gobierno y de investidura retratos y efigies del Rey en Barcelona.