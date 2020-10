Ayuso cuenta al ‘Financial Times’ el plan autoritario de Sánchez e Iglesias: «Quieren un país donde se permita una forma de pensar»

El ‘Financial Times’ vuelve a poner contra la pared al Gobierno de Pedro Sánchez.

El reconocido diario británico, que puso la lupa en las cifras de contagios y fallecimientos que anuncia el ministerio de Sanidad de Salvador Illa y las tildó de “sinsentido”, fue el mismo que a finales de marzo colocó a Isabel Díaz Ayuso como ejemplo en la lucha contra el coronavirus.

Ahora, publicó una entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid donde queda en evidencia el plan autoritario que desde el PSOE y Podemos están implementando para toda España, pero que ha comenzado por Madrid.

La representante del Partido Popular denunció ante el ‘Financial Times’ al “autoritario” Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta Ayuso tiene claro que el objetivo del Ejecutivo de coalición socialcomunista entre el PSOE y Podemos quiere romper “el consenso de las dos Españas” e intentar transformar el país en un lugar donde solo “se permita una forma de pensar”.

Se trataría de un modelo político similar al que han venido respaldando en los últimos años el PSOE y Podemos en el extranjero, como son las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y los regímenes autoritarios de Evo Morales, Rafael Correa o Lula da Silva (todos marcados por la corrupción e intentos de controlar las votaciones para permanecer más tiempo en el poder).

Díaz Ayuso afirmó que el problema con la autonomía es “político” y no sanitario, porque “Madrid estaba haciendo las cosas bien”.

“Justo cuando habíamos aplicado medidas sensatas y justas que estaban dando resultados, el Gobierno español decidió rápidamente cambiar su discurso e imponer un modelo de confinamiento muy diferente”, recordó.

Sin pasar por algo que se trata de un confinamiento negativo para la economía, que no soluciona el problema y que ha sido rechazado por los tribunales.La presidenta de la Comunidad precisó que “el negocio de una región vital como Madrid, con 6,6 millones de ciudadanos y que es también el motor económico del país, no puede decidirse en 12 horas bajo presión”.

Ante esta situación, la ‘popular’ hizo énfasis en que hacía falta “tiempo para tomar una decisión tan seria”.

“Habíamos pedido al Gobierno más tiempo para hablar de las medidas que aplicábamos en Madrid, que eran correctas y funcionaban bien”, destacó.

Convencida de que el Gobierno del PSOE-Podemos comenzó su plan autoritario por la Comunidad de Madrid, mostró sus reticencias a las restricciones generales y remarcó que no quiere imponer este tipo de medidas cuando “hay opciones alternativas”. Se deben buscar, según la presidenta, “soluciones intermedias”.

Irónicamente, un planteamiento que no ven así los “expertos y técnicos” del Gobierno, pese a que son justamente las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se posicionan en contra de los confinamientos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también culpó al Gobierno de no introducir una nueva legislación que permita dar respuesta nacional “más coherente” y que permita imponer restricciones sin recurrir al estado de alarma.