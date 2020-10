Andrea Levy (PP) arrasa con la socialista Mar Espinar: «Usted dijo que me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor. Es una machista»

Andrea Levy no dejó ‘títere con cabeza’ en la comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid este 20 de octubre.

La delegada de Cultura de Madrid arrasó como un huracán con la socialista Mar Espinar, a quien le reprochó acusaciones anteriores que ni siquiera se han mencionado durante la sesión.

Todo comenzó cuando la socialista reprochó a Levy que esté más pendiente de acudir a las alfombras rojas y de Instagram que de gestionar la cultura en la ciudad.

Unas palabras que la delegada de Cultura de Madrid respondió simplemente con una dosis de ironía.

“Voy a hacer caso omiso a todos esos pretendidos mordiscos que se cree que da la portavoz del PSOE, pero que si uno contempla no llegan ni a hacer pellizcos y de ahí su frustración. Yo sólo soy mera delegada, no puedo ocuparme de lo que es su frustración por no ser nada ni nadie y le invito a que además de ver mi Instagram y seguirme en redes, se ocupe más de la cultura porque parece que usted está más entretenida en mi persona, que debe ser que le gusto, y supongo que de ahí esos guiños que hace tanto las lecturas que otra cosa».

Sin embargo, Levy aprovechó para reprocharle las críticas personales realizadas por Mar Espinar fuera de la sesión.

«A lo mejor si no criticara en lo personal, sino en lo político, como lleva haciendo desde el inicio de la legislatura conocería más al sector cultural, que conoce mucho más a esta delegada que a usted, le duela donde le duela».

A pesar de que la socialista intentó justificar su ausencia de los eventos por ser “madre trabajadora” y carecer de tiempo, Levy no estaba dispuesta a dar ni un paso atrás ni olvidar las críticas personales que recibió.

«Señora portavoz del partido socialista, me gustaría que me aclarase si me acaba de juzgar por no ser madre a mi edad, señora socialista feminista. Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunas no somos madres, pero también conciliamos, con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal», indicó en alusión de la carta de queja que mandó el PSM cuando la delegada no estuvo presente en una reunión de los acuerdos de la Villa porque estaba cuidando de su padre enfermo.