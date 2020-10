Mano de palos a la socialista Armengol por tener esta cara de cemento armado tras su salida nocturna: «Me sabe mal dar imagen de relajación social»

La socialista Francina Amengol da para lo que da. Y a día de hoy, es esto. La presidenta del Gobierno balear, conocida por sus ideas nacionalistas y sus ensoñaciones supremacistas, ha aparecido este domingo 25 de octubre de 2020 para ofrecer disculpas a la población tras su ‘pillada’ en su salida nocturna.

«Siento muchísimo y entiendo que haya muchas personas desconcertadas por la situación generada alrededor de mi persona en los últimos días», decía la dirigente balear.

«Me sabe muy mal todo lo que ha pasado, pido disculpas porque aunque haya sido de manera involuntaria sé que he podido trasladar una imagen de relajación social», ha admitido.

Unas explicaciones que sin embargo no han encontrado buena acogida entre los internautas, que le han recetado una buena dosis de críticas por tener la cara tan dura.

…y no volverá a ocurrir…ya…ya…

“Yo no quería salir pero los muy cabrönes me liaron.”

Un político no pide perdón, DIMITE.

Sra. ocultadora de abusos de menores tuteladas.

— Isabel (@isabelisa010) October 25, 2020