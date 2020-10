La lunática iniciativa de la Generalitat catalana, poner en órbita una ‘NASA’ autonómica

No son capaces de resolver los problemas sobre la faz de su propia tierra y pretenden ocuparse ahora del espacio.

La Generalitat catalana, presidida en funciones por Pere Aragoneses, pretende impulsar una especie de ‘NASA’ autonómica para poner en órbita dos nanosatélites.

Por lo pronto, el Ejecutivo catalán tiene previsto realizar una inversión en torno a los dos millones y medio de euros entre lo que queda de 2020 y 2021 para constituir una suerte de agencia espacial y poder lanzar esos dos satélites.

El objetivo es poder realizar una observación de la Tierra de manera más detallada y mejorar la conectividad.

Según el responsable de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, esta especie de ‘NASA’ catalana, cuyo coste total está fijado en unos 18 millones de euros, sería una fuente importante de creación de puestos de trabajo, en torno a los 1.200.

El consejero regional, al que enseguida se le notan las ínfulas independentistas al ser uno de los tapado del prófugo Carles Puigdemont de cara a las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero de 2021, comenta que:

Nuestro objetivo es convertir Cataluña en un país digital, no sólo como consumidor sino también como productor de tecnologías digitales.

Puigneró confía al mismo tiempo en que el Gobierno de España no oponga recelos a la iniciativa del Ejecutivo catalán:

Confiamos en que el Gobierno español no imponga restricciones al desarrollo de este nuevo sector por parte de la Generalitat. Las competencias del espacio en la zona donde orbitan los nanosatélites no son exclusivas del Estado, son como aguas internacionales. Esperemos tener el apoyo del Estado y que no nos pase como en el pasado, que nos pusieron palos en las ruedas.