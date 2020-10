Adiós feminismo: Irene Montero justifica la expulsión de Teresa Rodríguez durante su baja maternal

Adiós feminismo. Irene Montero se ha olvidado de la Igualdad que pregona desde su ministerio y ha justificado la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo del Parlamento autónomico Podemos Andalucía durante su baja por maternidad: «La política no para mientras estamos de permiso», ha dicho.

Montero, a priori defensora de las mujeres, para la que recibe un generoso presupuesto, esta vez ha optado por abrazar la política más neoliberal posible que ella y los suyos tanto critican. «Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, y la política no para mientras estamos de permiso», ha confesado en una entrevista con RNE.

Teresa Rodríguez estalla en Twitter: «Esto tampoco me lo esperaba»

Rodríguez no ha tardado en acudir a Twitter a mostrar su enfado con las polémicas palabras de Irene Montero. La política andaluza reconocía a sus seguidores que no se esperaba esto de la ministra de Igualdad.

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. «La política no para», ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba.

— Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020